ДТЕК інвестував 31 млрд грн у відновлення енергетики під час війни

буріння, працівник, ДТЕК Нафтогаз
ДТЕК ремонтує електростанції та мережі / Pixabay

З 2022 року ДТЕК інвестував 31 млрд грн у відновлення теплових електростанцій та електромереж, пошкоджених внаслідок війни. Компанія вже готується до опалювального сезону 2026/27, плануючи витратити на ремонти ще 300 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

ДТЕК відновлює енергетику України

Майже 19 млрд грн компанія спрямувала на ремонти та відновлення теплоелектростанцій, а 12 млрд грн – на модернізацію електромереж.

Під час повномасштабного вторгнення росія понад 220 разів атакувала ТЕС ДТЕК, пошкоджень не уникнула жодна станція. Ворог також завдав удару по розподільних мережах: пошкоджено 1,4 тис. об’єктів і 9 тис. ліній електропередачі.

Попри складну зиму 2025/26 року, компанія вже готується до наступного опалювального сезону 2026/27, плануючи витратити на ремонти та підготовку 300 млн євро. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що пріоритет компанії – забезпечити українців світлом і теплом, незважаючи на масштаби руйнувань.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Автор:
Ольга Опенько