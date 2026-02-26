Росія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК: які наслідки

В ніч на 26 лютого в Одеській області вночі під російський удар знову потрапив енергетичний об’єкт компанії ДТЕК.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що руйнування надзвичайно серйозні, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Енергетики запевняють, що зроблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини.

За його словами, внаслідок атаки зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

17 лютого та 21 лютого російська армія також атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одеській області.

Додамо, протягом 2025 року російські війська атакували 31 велику електропідстанцію компанії ДТЕК в Одеській області. Частина об'єктів зазнала повторних ударів, що спричинило дефіцит потужності та необхідність чергових відключень клієнтів.