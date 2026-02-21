Запланована подія 2

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру на Одещині

Пошкоджено об’єкт ДТЕК в Одеській області
Пошкоджено об’єкт ДТЕК в Одеській області / ДТЕК

В ніч на 21 лютого в Одеській області вночі під російський удар знову потрапив енергетичний об’єкт компанії ДТЕК.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що є значні руйнування, відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.

Енергетики вже працюють на місці влучання: розбирають завали та оцінюють масштаби пошкоджень. У компанії наголошують, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути об’єкт до роботи.

"Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 18 лютого через пошкодження підстанцій у частині районів області та в Одесі зафіксовано відсутність електроенергії, теплопостачання та води.Загалом в регіоні тимчасово електропостачання було відсутнє у 99 тисяч споживачів. 

Додамо, протягом 2025 року російські війська атакували 31 велику електропідстанцію компанії ДТЕК в Одеській області. Частина об'єктів зазнала повторних ударів, що спричинило дефіцит потужності та необхідність чергових відключень клієнтів.

Автор:
Тетяна Гойденко