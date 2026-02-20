Запланована подія 2

За 2025 рік ворог атакував 31 велику електропідстанцію ДТЕК на Одещині: що відомо

підстанція ДТЕК, руйнування
Пошкоджена підстанція компанії ДТЕК. / ДТЕК

Протягом 2025 року російські війська атакували 31 велику електропідстанцію компанії ДТЕК в Одеській області. Частина об'єктів зазнала повторних ударів, що спричинило дефіцит потужності та необхідність чергових відключень клієнтів.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив гендиректор ДТЕК "Одеські електромережі" Дмитро Григор’єв.

За його словами, кремі об'єкти зазнали повторних атак. Наразі частина підстанцій не працює, інші функціонують як розподільчі пункти або працюють із неповним складом обладнання. Клієнтів, що були підключені до зруйнованих об'єктів, заживили від резервних ліній.

Причиною системного дефіциту електроенергії є ураження об'єктів генерації по всій країні. Наявного обсягу імпорту недостатньо для повного покриття потреб, тому застосовуються обмеження для споживачів.

"Держава намагається підключити імпорт, але його теж недостатньо. Тому ми вимушені запроваджувати обмеження – відключати клієнтів від мережі, щоб надавати світло всім по черзі", – пояснив гендиректор.

Поточна ситуація в Одеській області

Як зазначили в ДТЕК, внаслідок ворожих обстрілів у ніч з 16 на 17 лютого 2026 року виникли додаткові пошкодження мереж. Станом на сьогодні енергетикам вдалося:

забезпечити живленням об'єкти критичної інфраструктури області; відновити подачу електрики для 30,5 тис. родин у Київському районі Одеси.

Тимчасово без електропостачання залишаються 68,4 тис. домогосподарств регіону. Через масштабний характер пошкоджень відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, станом на 18 лютого через пошкодження підстанцій у частині районів області та в Одесі зафіксовано відсутність електроенергії, теплопостачання та води.Загалом в регіоні тимчасово електропостачання було відсутнє у 99 тисяч споживачів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук