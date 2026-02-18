- Категорія
На Одещині після російських обстрілів без електроенергії залишаються майже 100 000 споживачів
Після ворожих обстрілів енергосистеми Одещини вже другу добу тривають відновлювальні роботи. Вчора світло повністю або частково повернули в домівки 60,5 тис. родин Одещини. Тимчасово без електропостачання залишаються 99 тисяч споживачів.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Через пошкодження підстанцій у частині районів області та в Одесі зафіксовано відсутність електроенергії, теплопостачання та води.
"Ситуація складна. Але ми не зупиняємося ні на хвилину. Задіяні всі сили і засоби, щоб найскоріше у повному обсязі відновити живлення для мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури", — зазначив Кіпер.
За його словами, на понад 20 локаціях роботу розподільчих теплових вузлів забезпечують генератори ДСНС, які продовжують прибувати в регіон.
В Одесі розгорнуто 21 додатковий пункт обігріву. Там мешканці можуть зігрітися, зарядити мобільні пристрої та отримати допомогу. Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі. У міській раді функціонують гарячі лінії для термінового реагування на звернення громадян.
"Енергетики працюють цілодобово, шукають технічні рішення, щоб поетапно повернути електропостачання усім мешканцям", — додав голова ОВА, закликавши громадян до терпіння на час проведення складних ремонтних робіт.
Нагадаємо, 17 лютого російська армія знову атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у в Одесі. За даними компанії, руйнування надзвичайно серйозні, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.