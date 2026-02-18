В Одесской области после российских обстрелов без электроэнергии остаются почти 100 000 потребителей

После вражеских обстрелов энергосистемы Одесщины уже вторые сутки продолжаются восстановительные работы. Вчера свет полностью или частично вернули в дома 60,5 тыс. семей Одесщины. Временно без электроснабжения остаются 99 тысяч потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за повреждений подстанций в части районов области и в Одессе зафиксировано отсутствие электроэнергии, теплоснабжения и воды.

"Ситуация сложная. Но мы не останавливаемся ни на минуту. Задействованы все силы и средства, чтобы в полном объеме восстановить питание для жителей и объектов критической инфраструктуры", — отметил Кипер.

По его словам, более чем на 20 локациях работу распределительных тепловых узлов обеспечивают генераторы ГСЧС, которые продолжают прибывать в регион.

В Одессе развернут 21 дополнительный пункт обогрева. Там жители могут согреться, зарядить мобильные устройства и получить помощь. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. В городском совете функционируют горячие линии для срочного реагирования на обращения граждан.

"Энергетики работают круглосуточно, ищут технические решения, чтобы поэтапно вернуть электроснабжение всем жильцам", - добавил глава ОВА, призвав граждан к терпению на время проведения сложных ремонтных работ.

Напомним, 17 февраля российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одессе. По данным компании, разрушения очень серьезны, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.