За 2025 год враг атаковал 31 крупную электроподстанцию ДТЭК в Одесской области: что известно

В течение 2025 года российские войска атаковали 31 крупную электроподстанцию компании ДТЭК в Одесской области. Часть объектов получила повторные удары, что повлекло за собой дефицит мощности и необходимость очередных отключений клиентов.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил гендиректор ДТЭК "Одесские электросети" Дмитрий Григорьев.

По его словам, кремные объекты подверглись повторным атакам. Пока часть подстанций не работает, другие функционируют как распределительные пункты или работают с неполным составом оборудования. Клиентов, подключенных к разрушенным объектам, заживили от резервных линий.

Причиной системного дефицита электроэнергии есть поражение объектов генерации по всей стране. Имеющегося объема импорта недостаточно для полного покрытия потребностей, поэтому применяются ограничения для потребителей.

"Государство пытается подключить импорт, но его тоже недостаточно. Поэтому мы вынуждены вводить ограничения – отключать клиентов от сети, чтобы давать свет всем по очереди", – пояснил гендиректор.

Текущая ситуация в Одесской области

Как отметили в ДТЭК, в результате вражеских обстрелов в ночь с 16 на 17 февраля 2026 года возникли дополнительные повреждения сетей. По состоянию на сегодняшний день энергетикам удалось:

обеспечить питанием объекты критической инфраструктуры области; возобновить подачу электричества для 30,5 тыс. семей в Киевском районе Одессы.

Временно без электроснабжения остаются 68,4 тыс. домохозяйств региона. Из-за масштабного характера повреждений восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, по состоянию на 18 февраля из-за повреждения подстанций в части районов области и в Одессе зафиксировано отсутствие электроэнергии, теплоснабжения и воды. Всего в регионе в то время электроснабжение отсутствовало у 99 тысяч потребителей.