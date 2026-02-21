Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,18

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области

Поврежден объект ДТЭК в Одесской области
Поврежден объект ДТЭК в Одесской области / ДТЭК

В ночь на 21 февраля в Одесской области ночью под российский удар снова попал энергетический объект компании ДТЭК.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что есть значительные разрушения, восстановление оборудования потребует длительного времени.

Энергетики уже работают на месте попадания: разбирают завалы и оценивают масштабы повреждений. В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть объект к работе.

"Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 18 февраля из-за повреждения подстанций в части районов области и в Одессе зафиксировано отсутствие электроэнергии, теплоснабжения и воды. В целом в регионе   т временное электроснабжение   отсутствовало   в   99 тысяч потребителей.

Добавим, в течение 2025 года российские войска атаковали 31 крупную электроподстанцию компании ДТЭК в Одесской области. Часть объектов получила повторные удары, что повлекло за собой дефицит мощности и необходимость очередных отключений клиентов.

Автор:
Татьяна Гойденко