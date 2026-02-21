Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области

В ночь на 21 февраля в Одесской области ночью под российский удар снова попал энергетический объект компании ДТЭК.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что есть значительные разрушения, восстановление оборудования потребует длительного времени.

Энергетики уже работают на месте попадания: разбирают завалы и оценивают масштабы повреждений. В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть объект к работе.

"Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 18 февраля из-за повреждения подстанций в части районов области и в Одессе зафиксировано отсутствие электроэнергии, теплоснабжения и воды. В целом в регионе т временное электроснабжение отсутствовало в 99 тысяч потребителей.

Добавим, в течение 2025 года российские войска атаковали 31 крупную электроподстанцию компании ДТЭК в Одесской области. Часть объектов получила повторные удары, что повлекло за собой дефицит мощности и необходимость очередных отключений клиентов.