Россия атаковала энергетический объект ДТЭК: какие последствия

пожар
Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру в Одесской области / ГСЧС

В ночь на 26 февраля в Одесской области ночью под российский удар снова попал энергетический объект компании ДТЭК.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что разрушения очень серьезны, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Энергетики уверяют, что сделают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесщины.

По его словам, в результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

17 февраля и 21 февраля российская армия также атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области.

Добавим, в течение 2025 года российские войска атаковали 31 крупную электроподстанцию компании ДТЭК в Одесской области. Часть объектов получила повторные удары, что повлекло за собой дефицит мощности и необходимость очередных отключений клиентов.

Автор:
Светлана Манько