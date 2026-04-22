Енергетики готуються до зими: "ДТЕК Мережі" за три місяці оновили 831 підстанцію

Протягом січня–березня 2026 року енергетики "ДТЕК Мережі" оновили 831 підстанцію, трансформаторний та розподільчий пункт, а також відремонтували понад 700 км повітряних електроліній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Роботи проводилися у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях. На Донеччині пріоритетом залишається відновлення мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій, де ремонтні роботи виконуються фахівцями за умови безпекової можливості.

Генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко зазначила: "Підготовка до опалювального сезону є безперервним процесом, який триває протягом усього року та є ключовим елементом забезпечення стабільного електропостачання для українців. Ремонтні роботи та оновлення енергоінфраструктури дозволяють сформувати більш стійку енергосистему, здатну витримувати пікові навантаження. А отже знизити ризик аварійних відключень".

У 2026 році компанія планує реалізувати комплексний перелік заходів для підвищення надійності електропостачання:

відремонтувати понад 8 тис. км ліній електропередачі;

відновити понад 6 тис. енергооб’єктів різного класу напруги;

розчистити понад 8 тис. км трас від гілок і порослі;

реконструювати понад 145 км ліній та 114 енергооб’єктів;

побудувати 30 км нових кабельних ліній;

встановити 89 трансформаторних підстанцій.

Вибір об’єктів для проведення ремонтів та модернізації базується на технічному стані обладнання та результатах його експлуатації у попередні періоди. Пріоритет надається ділянкам мереж із найвищим рівнем зношеності, а також об'єктам, що забезпечують електроенергією критичну інфраструктуру та велику кількість споживачів.

Нагадаємо, у 2025 році кількість об’єктів зеленої та розподіленої генерації, приєднаних до мереж "ДТЕК Мережі", перевищила 5 тисяч установок. Це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Найбільше підключень зафіксовано в Київській області, де з’явилося понад 2800 нових об’єктів живлення.