Кількість об’єктів зеленої генерації в мережах ДТЕК зросла більш ніж удвічі за рік: розподіл за регіонами

працівник ДТЕК, електромережі
Кількість об’єктів розподіленої та зеленої генерації, підключених до мереж ДТЕК, зросла удвічі / ДТЕК

У 2025 році кількість об’єктів зеленої та розподіленої генерації, приєднаних до мереж "ДТЕК Мережі", перевищила 5 тисяч установок. Це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Найбільше підключень зафіксовано в Київській області, де з’явилося понад 2800 нових об’єктів живлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExРro.

Розподіл нових підключень за регіонами

Найбільшу кількість нових установок зафіксовано в Київській області — 2804 об’єкти. У Дніпропетровській області приєднано 872 об’єкти, в Одеській — 887, а у Києві — 169.

У бізнес-сегменті найбільш затребуваними залишаються сонячні електростанції — у 2025 році підключено 21 таку установку. Крім того мережу поповнили 11 газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок, а також 7 систем зберігання електроенергії. Ці технічні рішення дозволяють підприємствам працювати стабільно навіть під час обмежень у загальній енергосистемі.

Сегмент побутових споживачів продемонстрував найбільшу активність. Приватні клієнти підключили 4691 об’єкт, серед яких переважають домашні сонячні електростанції. Крім того, 442 клієнти офіційно отримали статус "активних споживачів".

Від початку діяльності компанії загальна кількість об’єктів зеленої генерації в мережах Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей перевищила 24,5 тисячі одиниць.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Україні спростили умови реалізації проєктів розподіленої генерації. Міненерго на період воєнного стану значно скоротив перелік необхідних документів для будівництва та розміщення суб’єктами господарювання газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних.

Автор:
Тетяна Ковальчук