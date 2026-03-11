Запланована подія 2

Количество объектов зеленой генерации в сетях ДТЭК возросло более чем в два раза в год: распределение по регионам

работник ДТЭК, электросети
Количество объектов распределенной и зеленой генерации, подключенных к сетям ДТЭК, выросло вдвое / ДТЭК

В 2025 году количество объектов зеленой и распределенной генерации, подключенных к сетям "ДТЭК Сети", превысило 5 тысяч установок. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Больше подключений зафиксировано в Киевской области, где появилось более 2800 новых объектов питания.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExРro.

Распределение новых подключений по регионам

Наибольшее количество новых установок зафиксировано в Киевской области - 2804 объекта. В Днепропетровской области присоединено 872 объекта, в Одесской – 887, а в Киеве – 169.

В бизнес-сегменте наиболее востребованными остаются солнечные электростанции – в 2025 году подключена 21 такая установка. Кроме того, сеть пополнили 11 газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, а также 7 систем хранения электроэнергии. Эти технические решения позволяют предприятиям работать стабильно даже при ограничениях в общей энергосистеме.

Сегмент бытовых потребителей продемонстрировал наибольшую активность. Частные клиенты подключили 4691 объект, среди которых преобладают домашние солнечные электростанции. Кроме того, 442 клиента официально получили статус "активных потребителей".

С начала деятельности компании общее количество объектов зеленой генерации в сетях Киева, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей превысило 24,5 тысяч единиц.

Напомним, в июле 2024 года в Украине упростили условия реализации проектов распределенной генерации . Минэнерго на период военного положения значительно сократил перечень необходимых документов для строительства и размещения субъектами хозяйствования газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе когенерационных.

Автор:
Татьяна Ковальчук