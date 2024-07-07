В Украине упростили условия реализации проектов распределенной генерации

С целью активизации развития распределенной генерации для поддержки энергетической системы и подготовки к предстоящему отопительному сезону Правительством принят ряд решений, направленных на упрощение условий для строительства, размещения, подключения к сетям генерирующих установок.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что это поможет расширить возможности предпринимателей для самообеспечения электроэнергией, усилить устойчивость бизнеса и поддержать энергетическую систему в сложной ситуации, сложившейся из-за массированных вражеских атак на энергетику и разрушения значительного количества генерации в стране.

«Был принят ряд решений, упростивших до максимально возможного уровня всю регуляцию. Первое — речь идет о регуляции строительной части. Второе – подключение к газовым, тепловым и электросетям. И третий важный момент – это контроль выполнения этих решений», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Что именно упрощается для бизнеса

Как сообщают в Минэнерго, на период военного положения значительно сокращается перечень необходимых документов для строительства и размещения хозяйствующими субъектами газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных.

Так, сокращается список необходимых документов для строительства и размещения предпринимателями газопоршневых и газотурбинных установок.

Кроме того, больше не нужно получать:

градостроительную документацию,

градостроительную документацию, градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка,

отчет о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов,

право на выполнение строительных работ,

оценку воздействия на окружающую среду.

Также не требуется использование Единой государственной электронной системы в сфере строительства, схем теплоснабжения и отвода земельного участка.

К тому же строительство может проводиться параллельно с разработкой проектной документации, а эксплуатация осуществляется без сертификата о принятии в эксплуатацию.

Как сообщают в Минэнерго, использование земельных участков согласовывается с ОВА и соответствующим органом местного самоуправления.

Присоединение потребителей к сетям станет проще

Кроме того, значительно упрощаются условия подсоединения генерирующих установок к сетям.

В частности, количество необходимых документов для присоединения к электрическим сетям уменьшено с 7 до 2-х, а срок выдачи и согласования технических условий сокращен с 10 до 2-х дней.

Необходима только справка от ВГА о необходимости срочного присоединения электроустановок и графических материалов с указанием местоположения установок.

Срок предоставления услуги присоединения к газораспределительным системам также уменьшен - с 3-х месяцев до 1-го и уменьшено количество документов.

"То есть предпринимателям не нужно предоставлять копии документов, определенных право собственности или пользования заказчика на объект, а также документ, подтверждающий право собственности или пользования на земельный участок", - объясняют в Минэнерго.

Что касается условий присоединения к тепловым сетям, то с 10 до 1 дня сократился и срок рассмотрения заявления, и срок предоставления проекту договора на присоединение, а также уменьшено количество документов.

Плата за присоединение к тепловым сетям не взимается при условии, что соответствующим ОМС будет принято решение о выделении средств из местного бюджета для компенсации всех расходов оператора сетей.

Где взять деньги

Отметим, также Правительство ввело инструменты финансовой поддержки реализации проектов распределенной генерации : для предприятий малого и среднего бизнеса расширение возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%» по направлению строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Для населения - введение кредитов на установку солнечных панелей с системами накопления под 0% годовых. Сумма кредита по этой программе может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования – до 10 лет.

Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.