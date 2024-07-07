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В Украине упростили условия реализации проектов распределенной генерации
С целью активизации развития распределенной генерации для поддержки энергетической системы и подготовки к предстоящему отопительному сезону Правительством принят ряд решений, направленных на упрощение условий для строительства, размещения, подключения к сетям генерирующих установок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что это поможет расширить возможности предпринимателей для самообеспечения электроэнергией, усилить устойчивость бизнеса и поддержать энергетическую систему в сложной ситуации, сложившейся из-за массированных вражеских атак на энергетику и разрушения значительного количества генерации в стране.
«Был принят ряд решений, упростивших до максимально возможного уровня всю регуляцию. Первое — речь идет о регуляции строительной части. Второе – подключение к газовым, тепловым и электросетям. И третий важный момент – это контроль выполнения этих решений», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что именно упрощается для бизнеса
Как сообщают в Минэнерго, на период военного положения значительно сокращается перечень необходимых документов для строительства и размещения хозяйствующими субъектами газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных.
Так, сокращается список необходимых документов для строительства и размещения предпринимателями газопоршневых и газотурбинных установок.
Кроме того, больше не нужно получать:
- градостроительную документацию,
- градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка,
- отчет о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов,
- право на выполнение строительных работ,
- оценку воздействия на окружающую среду.
Также не требуется использование Единой государственной электронной системы в сфере строительства, схем теплоснабжения и отвода земельного участка.
К тому же строительство может проводиться параллельно с разработкой проектной документации, а эксплуатация осуществляется без сертификата о принятии в эксплуатацию.
Как сообщают в Минэнерго, использование земельных участков согласовывается с ОВА и соответствующим органом местного самоуправления.
Присоединение потребителей к сетям станет проще
Кроме того, значительно упрощаются условия подсоединения генерирующих установок к сетям.
В частности, количество необходимых документов для присоединения к электрическим сетям уменьшено с 7 до 2-х, а срок выдачи и согласования технических условий сокращен с 10 до 2-х дней.
Необходима только справка от ВГА о необходимости срочного присоединения электроустановок и графических материалов с указанием местоположения установок.
Срок предоставления услуги присоединения к газораспределительным системам также уменьшен - с 3-х месяцев до 1-го и уменьшено количество документов.
"То есть предпринимателям не нужно предоставлять копии документов, определенных право собственности или пользования заказчика на объект, а также документ, подтверждающий право собственности или пользования на земельный участок", - объясняют в Минэнерго.
Что касается условий присоединения к тепловым сетям, то с 10 до 1 дня сократился и срок рассмотрения заявления, и срок предоставления проекту договора на присоединение, а также уменьшено количество документов.
Плата за присоединение к тепловым сетям не взимается при условии, что соответствующим ОМС будет принято решение о выделении средств из местного бюджета для компенсации всех расходов оператора сетей.
Где взять деньги
Отметим, также Правительство ввело инструменты финансовой поддержки реализации проектов распределенной генерации : для предприятий малого и среднего бизнеса расширение возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%» по направлению строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
Для населения - введение кредитов на установку солнечных панелей с системами накопления под 0% годовых. Сумма кредита по этой программе может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования – до 10 лет.
Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.