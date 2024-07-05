Минэнерго заявило, что снизить норму об импорте 80% электроэнергии для промышленности невозможно: предприятия предупреждают об остановке производства

Из-за значительного дефицита генерации Министерство энергетики заявляет о невозможности снизить долю импорта электроэнергии с 80% до 50% для гарантированной поставки электроэнергии без ограничений, о чем просили представители крупных промышленных предприятий Украины.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заметим, 1 июня правительство приняло решение о том, что гарантия поставки электроэнергии без ограничений будет действовать только для предприятий, которые будут импортировать не менее 80% от своего потребления (ранее было 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель).

Об уменьшении речь не идет, только об увеличении

"По постановлению - это не 100%, а 80%. Речь не идет об уменьшении 80%, только об увеличении", - заявил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко во время рабочего совещания по проблематике импорта электроэнергии промышленными предприятиями.

По его словам, сейчас импортируют 1,7 ГВт*ч э/э, продолжаются переговоры по увеличению до 2,2 ГВт*ч и обещают, что через две-три недели решение примут.

На совещании представители энергоструктур призвали бизнес строить собственные генерации электроэнергии.

Критический вопрос для многих энергоемких предприятий

В свою очередь президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков констатировал, что принятие постановления Правительства об увеличении доли импорта электроэнергии до 80% принималось без обсуждения, хотя вопрос критический для многих энергоемких предприятий.

Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко подчеркнул, что в Украине стоимость электроэнергии превышает тарифы в странах Европы и составляет 112,3 евро/МВт*ч. В то же время в ЕС суммы энергосубсидий из-за повышения цен на электроэнергию в 2022 году составили EUR181 млн, в 2023 году – EUR194 млн.

По его данным, больше всего страдают от ситуации в энергетике предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК). Так, доля электроэнергии в структуре себестоимости производства железорудного концентрата составляет 60%, окатышей – 32%, стальной продукции – от 3,5% до 24%. С учетом падения цен на железорудную продукцию на мировых рынках, ожидается снижение объемов экспорта на 15% во втором полугодии 2024 года до 2,7-3 млн тонн.

Предупреждают о возможной остановке

Директор по закупкам стратегического сырья и энергоресурсов группы "Метинвест" Максим Журавлев отметил, что компания работает на мировых рынках и себестоимость выпуска продукции, в условиях жесткой конкуренции, крайне важна. В структуре себестоимости продукции более 40% занимает электроэнергия.

"Сейчас, после принятия постановления о 80%, наше производство становится убыточным. Мы стараемся снизить затраты, но производить продукцию с отрицательным значением невозможно. Мы просто будем останавливаться, и производство будет сокращаться. Компромисс в 50% был бы компромиссом и для энергетики, и промышленности", - считает менеджер.

И.о. директора по маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонская констатировала, что компания очень страдает изменениями, произошедшими в энергетике. При этом ситуация в энергетике совпала с падением цен на железорудную продукцию на мировых рынках.

"И это заставляет предприятия отрасли задумываться об остановке производства", – сказала Блонская, призвав проанализировать ситуацию и в министерствах, и в парламенте.

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" присоединился к позиции ряда других энергоемких предприятий Украины, которые выразили обеспокоенность по поводу необоснованно завышенного требования обязательного импорта электроэнергии.

В компании заявили, что в таких условиях дальнейшее производство становится существенно убыточным, поэтому предприятие будет вынуждено значительно сокращать производство и отправить ориентировочно 1200 сотрудников в простой.

Требование для промышленности импортировать 80% электроэнергии приведет к коллапсу в экономике, - эксперт

Решение Кабмина, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий и росту безработицы, ведь электроэнергия значительно подорожает, и на всех ее все равно не хватит, заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Предприятия останавливаются, люди теряют работу, в бюджет не поступают средства. Это просто спираль смерти, в которую наши чиновники сами себя загоняют. В этом плане промышленность – это должно быть последнее, что отключается. Не говоря уже о том, что наша промышленность, например, снабжает огромное количество товаров непосредственно на оборону. Это решение вернется бумерангом - в виде закрывающихся предприятий, безработицы и коллапса экономики", - резюмировал Каленков.