Міненерго заявило, що знизити норму про імпорт 80% електроенергії для промисловості неможливо: підприємства попереджають про зупинку виробництва

Через значний дефіцит генерації Міністерство енергетики заявляє про неможливість знизити частку імпорту електроенергії з 80% до 50% для гарантованого постачання електроенергії без обмежень, про що просили представники великих промислових підприємств України.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зауважимо, 1 червня уряд прийняв рішення про те, що гарантія постачання електроенергії без обмежень діятиме лише для тих підприємств, які імпортуватимуть не менше 80% від свого споживання (раніше було 30% із травня до вересня та 50% із жовтня до квітня).

Про зменшення не йдеться, лише про збільшення

"Щодо постанови - це не 100%, а 80%. Не йдеться про зменшення 80%, лише про збільшення", - заявив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко під час робочої наради з проблематики імпорту електроенергії промисловими підприємствами.

За його словами, наразі імпортують 1,7 ГВт*год е/е, тривають переговори щодо збільшення до 2,2 ГВт*год і обіцяють, що за два-три тижні рішення ухвалять.

На нараді представники енергоструктур вкотре закликали бізнес будувати власні генерації електроенергії.

Критичне питання для багатьох енергоємних підприємств

Своєю чергою президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков констатував, що прийняття постанови Уряду про збільшення частки імпорту електроенергії до 80% ухвалювалося без обговорення, хоча питання критичне для багатьох енергоємних підприємств.

Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко підкреслив, що в Україні вартість електроенергії перевищує тарифи в країнах Європи і наразі становить 112,3 євро/МВт*год. Водночас у ЄС суми енергосубсидій через підвищення цін на електроенергію 2022 року становили EUR181 млн, 2023 року - EUR194 млн.

За його даними, найбільше страждають від ситуації в енергетиці підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК). Так, частка електроенергії в структурі собівартості виробництва залізорудного концентрату становить 60%, окатишів - 32%, сталевої продукції - від 3,5% до 24%. З урахуванням падіння цін на залізорудну продукцію на світових ринках, очікується зниження обсягів експорту на 15% у другому півріччі 2024 року, до 2,7-3 млн тонн.

Попереджають про можливу зупинку

Директор із закупівель стратегічної сировини та енергоресурсів групи "Метінвест" Максим Журавльов зазначив, що компанія працює на світових ринках і собівартість випуску продукції, в умовах жорсткої конкуренції, є вкрай важливою. У структурі собівартості продукції понад 40% займає електроенергія.

"Зараз, після ухвалення постанови про 80%, наше виробництво стає збитковим. Ми намагаємося знизити витрати, але виробляти продукцію з від'ємним значенням неможливо. Ми просто будемо зупинятися, і виробництво буде скорочуватися. Компроміс у 50% був би компромісом і для енергетики, і промисловості", - вважає менеджер.

В.о. директора з маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонська констатувала, що компанія дуже страждає від змін, що відбулися в енергетиці. При цьому ситуація в енергетиці збіглася з падінням цін на залізорудну продукцію на світових ринках.

"І це змушує підприємства галузі замислюватися про зупинку виробництва", - сказала Блонська, закликавши проаналізувати ситуацію і в міністерствах, і в парламенті.

Нагадаємо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" доєднався до позиції ряду інших енергоємних підприємств України, які висловили занепокоєння щодо необґрунтовано завищеної вимоги обов’язкового імпорту електроенергії.

В компанії заявили, що в таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим, тому підприємство буде вимушене значно скорочувати виробництво та відправити орієнтовно 1200 співробітників у простій.

Вимога для промисловості імпортувати 80% електроенергії призведе до колапсу в економіці, - експерт

Рішення Кабміну, яке зобов'язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, призведе до зупинок підприємств та зростання безробіття, адже електроенергія значно подорожчає, і на всіх її все одно не вистачить, заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Підприємства зупиняються, люди втрачають роботу, до бюджету не надходять кошти. Це просто спіраль смерті, в яку наші чиновники самі себе заганяють. У цьому плані промисловість – це має бути останнє, що відключається. Не кажучи вже про те, що наша промисловість, наприклад, постачає величезну кількість товарів безпосередньо на оборону. Це рішення повернеться бумерангом - у вигляді підприємств, що закриваються, безробіття і колапсу економіки", - резюмував Каленков.