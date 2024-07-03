"АрселорМіттал Кривий Ріг" буде вимушене скорочувати виробництво та відправити співробітників у простій: у чому причина

"АрселорМіттал Кривий Ріг" доєднується до позиції ряду інших енергоємних підприємств України, які раніше висловили занепокоєння щодо необґрунтовано завищеної вимоги обов’язкового імпорту електроенергії. В таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим, а конкурентоспроможність на глобальному ринку знижується

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Про це повідомляє пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Там нагадують, що 1 червня уряд прийняв рішення про те, що гарантія постачання електроенергії без обмежень діятиме лише для тих підприємств, які імпортуватимуть не менше 80% від свого споживання.

"Зважаючи на найвищі в Європі ціни на електроенергію в Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, звідки вона імпортується, необхідність витрачати додаткові кошти на її транспортування та сплачувати мито й акцизний збір, ціна імпортної електроенергії для підприємства понад у 2 рази перевищує ціну електроенергії, яку платять його конкуренти в галузі в країнах західної Європи", - зауважують в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У компанії наголошують, що в таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим і завод не може бути конкурентоспроможними на світовому ринку металургійної продукції.

Тому підприємство буде вимушене значно скорочувати виробництво та відправити орієнтовно 1200 співробітників у простій.

В масштабі економіки регіону та України це беззаперечно призведе до таких негативних наслідків:

зниження податкових виплат з ПДФО та ЄСВ до 30 млн. грн. на місяць;

зниження плати за надра та екологічних платежів близько 60 млн. грн. в місяць;

зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів близько 120 млн. грн. в місяць;

зниження валютних надходжень орієнтовно на 90 млн. доларів США або 3,6 млрд. грн. на місяць за рахунок скорочення експорту готової продукції.

"Такі рішення Уряду вимагають чітких розрахунків і обґрунтувань, а також пошуку збалансованого рішення для промисловості, і як наслідок, для економіки країни в цілому. Закликаємо Уряд переглянути прийняте рішення та зменшити обов’язковий мінімальний обсяг імпорту електроенергії до рівня 50% протягом року, шляхом внесення змін в Постанову КМУ від 30 травня 2024 р. № 611" - зазначив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

ДОВІДКА:

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим виробником металургійної продукції в Україні. Для виробництва підприємство закуповує велику кількість сировинних та енергоресурсів, є великим платником податків до бюджетів усіх рівнів та основним роботодавцем у місті Кривий Ріг.

Підприємство створює разом зі своїми дочірніми та підрядними організаціями понад 20 тис. робочих місць, платежі до бюджету за 2023 рік становили 4,1 млрд грн, обсяг експорту за 2023 рік становив близько 25 млрд грн. У 2023 році завод забезпечив понад чверть надходжень в бюджет Кривого Рогу.

Вимога для промисловості імпортувати 80% електроенергії призведе до колапсу в економіці, - експерт

Рішення Кабміну, яке зобов'язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, призведе до зупинок підприємств та зростання безробіття, адже електроенергія значно подорожчає, і на всіх її все одно не вистачить, заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Підприємства зупиняються, люди втрачають роботу, до бюджету не надходять кошти. Це просто спіраль смерті, в яку наші чиновники самі себе заганяють. У цьому плані промисловість – це має бути останнє, що відключається. Не кажучи вже про те, що наша промисловість, наприклад, постачає величезну кількість товарів безпосередньо на оборону. Це рішення повернеться бумерангом - у вигляді підприємств, що закриваються, безробіття і колапсу економіки", - резюмував Каленков.