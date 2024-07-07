В Україні спростили умови реалізації проєктів розподіленої генерації

З метою активізації розбудови розподіленої генерації для підтримки енергетичної системи й підготовки до майбутнього опалювального сезону Урядом ухвалено низку рішень, спрямованих на спрощення умов для будівництва, розміщення, підключення до мереж генерувальних установок.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що це допоможе розширити можливості підприємців для самозабезпечення електроенергією, посилити стійкість бізнесу та підтримати енергетичну систему в складній ситуації, що склалася через масовані ворожі атаки на енергетику і руйнацію значної кількості генерації в країні.

«Було ухвалено низку рішень, які спростили до максимально можливого рівня всю регуляцію. Перше — йдеться про регуляцію будівельної частини. Друге — підключення до газових, теплових та електромереж. І третій важливий момент — це контроль виконання цих рішень», - зауважив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Що саме спрощується для бізнесу

Як повідомляють в Міненерго, на період воєнного стану значно скорочується перелік необхідних документів для будівництва та розміщення суб’єктами господарювання газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних.

Так, скорочується перелік необхідних документів для будівництва та розміщення підприємцями газопоршневих та газотурбінних установок

Крім того, більше не потрібно отримувати:

містобудівну документацію,

містобудівну документацію, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки,

звіт про результати експертизи проєктної документації на будівництво об’єктів,

право на виконання будівельних робіт,

оцінку впливу на довкілля.

Також не потрібно використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, схем теплопостачання та відведення земельної ділянки.

До того ж, будівництво може проводитись паралельно з розробленням проєктної документації, а експлуатація здійснюється без сертифіката про прийняття в експлуатацію.

Як повідомляють в Міненерго, використання земельних ділянок погоджується з ОВА та відповідним органом місцевого самоврядування.

Приєднання споживачів до мереж стане простішим

Крім того, значно спрощуються умови приєднання генерувальних установок до мереж.

Зокрема, кількість необхідних документів для приєднання до електричних мереж зменшено з 7-и до 2-х, а термін видачі та погодження технічних умов скорочено з 10-и до 2-х днів.

Необхідна лише довідка від ВЦА про потребу термінового приєднання електроустановок та графічні матеріали із зазначенням місця розташування установок.

Термін надання послуги приєднання до газорозподільних систем також зменшено — з 3-х місяців до 1-го та зменшено кількість документів.

"Тобто підприємцям не потрібно надавати копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт, а також документ, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку", - пояснюють в Міненерго.

Щодо умов приєднання до теплових мереж, то з 10-и до 1-го дня скоротився і термін розгляду заяви, і термін надання проєкту договору на приєднання, а також зменшено кількість документів.

Плата за приєднання до теплових мереж не стягується за умови, що відповідним ОМС буде ухвалено рішення про виділення коштів з місцевого бюджету для компенсації всіх витрат оператора мереж.

Де взяти гроші

Зауважимо, також Уряд запровадив інструменти фінансової підтримки реалізації проєктів розподіленої генерації: для підприємств малого та середнього бізнесу — розширення можливості програми «Доступні кредити 5-7-9 %» за напрямом будівництва і улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Для населення — запровадження кредитів на встановлення сонячних панелей з системами накопичення під 0 % річних. Сума кредиту за цією програмою може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування - до 10 років.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.