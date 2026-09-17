ДТЭК привлекает наибольшее финансирование в энергетике Украины с начала войны

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила кредит для ДТЭК на финансирование системы накопления энергии мощностью 200 МВт/400 МВтч в Украине. В компании назвали решение знаковым для привлечения частных инвестиций в возобновление украинской энергетики.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Финансовое соглашение для энергетики Украины

Решение совета директоров DFC, принятое 16 сентября, стало одним из крупнейших долговых соглашений корпорации по Украине. Для украинского энергетического сектора это самая крупная финансовая операция DFC с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В ДТЭК отмечают, что соглашение демонстрирует готовность США поддерживать украинскую энергетику и способствовать привлечению дополнительных частных инвестиций в восстановление страны.

Системы накопления энергии, созданные с использованием американских технологий уже работают на шести объектах в центральной части Украины. Они способны реагировать на нарушения в работе электросети за несколько миллисекунд, что помогает поддерживать стабильность энергосистемы в условиях регулярных российских атак.

"Решение DFC является проявлением доверия к нашему энергетическому сектору и свидетельствует о том, что Украина является привлекательным направлением для международных инвесторов", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, привлеченное финансирование позволит ДТЭК направить дополнительный капитал на реализацию проектов, направленных на усиление энергетической безопасности Украины. Тимченко также подчеркнул, что при наличии соответствующих проектов и надежных партнеров, Украина может привлекать долгосрочное финансирование в значительных объемах для своего восстановления.

Генеральный директор DFC Бен Блэк заявил, что такие инвестиции, в частности, будут способствовать американскому экспорту, защите критической инфраструктуры и укреплению позиций американских компаний на международных рынках.

Для проекта ДТЭК использовал системы накопления GridStack американской компании Fluence. Строительство комплекса завершили через шесть месяцев, а весь портфель систем накопления ввели в эксплуатацию в сентябре 2025 года.

Одобрение финансирования DFC является очередным шагом в развитии систем накопления энергии в Украине, которые повышают гибкость и устойчивость энергосистемы в условиях военных рисков.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.