ДТЕК залучає найбільше фінансування в енергетиці України від початку війни

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) схвалила кредит для ДТЕК на фінансування системи накопичення енергії потужністю 200 МВт/400 МВт·год в Україні. У компанії назвали рішення знаковим для залучення приватних інвестицій у відновлення української енергетики.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Фінансова угода для енергетики України

Рішення ради директорів DFC, ухвалене 16 вересня, стало однією з найбільших боргових угод корпорації щодо України. Для українського енергетичного сектору це найбільша фінансова операція DFC від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У ДТЕК зазначають, що угода демонструє готовність США підтримувати українську енергетику та може сприяти залученню додаткових приватних інвестицій у відновлення країни.

Системи накопичення енергії, створені із використанням американських технологій, уже працюють на шести об’єктах у центральній частині України. Вони здатні реагувати на порушення в роботі електромережі протягом кількох мілісекунд, що допомагає підтримувати стабільність енергосистеми в умовах регулярних російських атак.

"Рішення DFC є виявом довіри до нашого енергетичного сектору та свідчить про те, що Україна є привабливим напрямком для міжнародних інвесторів", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, залучене фінансування дасть змогу ДТЕК спрямувати додатковий капітал на реалізацію проєктів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки України. Тімченко також наголосив, що за наявності відповідних проєктів і надійних партнерів Україна може залучати довгострокове фінансування у значних обсягах для свого відновлення.

Генеральний директор DFC Бен Блек заявив, що такі інвестиції, зокрема, сприятимуть американському експорту, захисту критичної інфраструктури та зміцненню позицій американських компаній на міжнародних ринках.

Для проєкту ДТЕК використав системи накопичення GridStack американської компанії Fluence. Будівництво комплексу завершили за шість місяців, а весь портфель систем накопичення ввели в експлуатацію у вересні 2025 року.

Схвалення фінансування DFC є черговим кроком у розвитку систем накопичення енергії в Україні, які мають підвищувати гнучкість та стійкість енергосистеми в умовах воєнних ризиків.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.