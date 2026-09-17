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АМКУ оштрафовал две строительные компании на 5,1 млн грн за сговор на торгах

АМКУ оштрафовал две строительные компании на 5,1 млн. грн.
АМКУ оштрафовал две строительные компании на 5,1 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "СМУ7" и ООО "БК Делюкс Девелопмент" в общей сложности на 5,13 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета Украины.

ООО "СМУ7" оштрафовали на 1 373 933 грн, а ООО "БК Делюкс Девелопмент" - на 3 752 880 грн.

По данным открытых реестров, ООО "СМУ7" зарегистрировано в Одессе и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Владельцем, конечным бенефициаром и руководителем компании Олег Варварский.

ООО "БК Делюкс Девелопмент" также зарегистрировано в Одессе и работает в сфере строительства. Конечным бенефициаром компании указан Евгений Судаков. Также компания имеет долю в консорциуме "Одесса Строй".

Кроме того, АМКУ оштрафовал ЧП "СЕБ-Фармация" на 120 186 грн за распространение вводящей потребителей в заблуждение информации. Речь идет о сведениях на этикетке и буклете природной минеральной воды "Хуняди Янош" объемом 0,7 л.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал две компании на 17,2 млн грн за антиконкурентные согласованные действия при закупках работ по капитальному ремонту учебных заведений в Днепропетровской области.

Автор:
Татьяна Гойденко

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