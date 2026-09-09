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Заговоры на торгах и приватизации: АМКУ оштрафовал компании на 133 млн грн

АМКУ оштрафовал компании на 133 млн. грн.
АМКУ оштрафовал компании на 133 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины 8 сентября принял шесть решений по антиконкурентным сговорам при закупках и аукционах. Общая сумма указанных в решениях штрафов составляет около 133,3 млн грн, а наибольший штраф — 110 млн грн — получили две компании за искажение результатов торгов по снабжению электроэнергией.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета Украины.

Наибольшее решение касается ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Торговая электрическая компания". По данным АМКУ, компании согласовывали свои действия в ходе пяти торгов по снабжению электроэнергией общей ожидаемой стоимостью более 1,5 млрд грн. Их оштрафовали в общей сложности на 110 млн грн.

Еще пять решений касаются закупок счетчиков и кабельной продукции, а также аукционов по приватизации имущества и продаже земельного участка:

  • "Романтс Логистик" и "Албат" оштрафовали на 1,26 млн грн за сговор на закупку счетчиков для "Хмельницкоблэнерго" в 2022 году. Ожидаемая стоимость торгов составила 28,65 млн. грн.;
  • "Меганом Украина" и "Кабельсветлотех" получили 6,76 млн грн штрафа за согласованные действия во время 11 закупок кабельной продукции в 2021-2024 годах с общей ожидаемой стоимостью более 40,5 млн грн;
  • "Фелитици Торг" и "Мишковичский спиртовой завод" оштрафовали на 4,21 млн грн за сговор на аукционе по продаже имущества Мишковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт";
  • "Бучацкий мальтозный завод" и "АроБизнесВип" получили 4,62 млн грн штрафа за сговор при приватизации целостного имущественного комплекса Бучачского мальтозного завода;
  • СФХ "Мендрик Анатолий Александрович" и ФХ "Нива родного края" оштрафовали на 6,47 млн грн за сговор на аукционе по продаже земельного участка в Шепетовке.

АМКУ отмечает, что "Меганом Украина", "Кабельсветлотех", "Мышковичский спиртовой завод", "Бучацкий мальтозный завод", СФХ "Мендрик Анатолий Александрович" и ФХ "Нива родного края" признали факт нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, недавно АМКУ оштрафовал семь компаний на 18,6 млн грн за сговоры при закупках угля, топливных пеллет и труб. Общая стоимость торгов превышала 117 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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