Заговор на тендерах: АМКУ оштрафовал семь компаний на 18,6 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал семь компаний в общей сложности более 18,6 млн грн за антиконкурентные согласованные действия во время публичных закупок. Пять предприятий принимали участие в сговоре на 15 торгах по поставке угля и топливных пеллет, еще две компании — в закупке труб для "Укргаздобычи".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

АМКУ оштрафовал семь компаний

В первом деле АМКУ признал антиконкурентными действия пяти компаний - ООО "Захидмаркет", ООО "Энерго Восток Антрацит", ЧП "Нефтеагросервис", ООО "Промтопрессурс" и ООО "Ресурсы Родины".

Комитет установил, что в 2023-2024 годах они согласовывали поведение во время 15 торгов по поставке каменного угля и топливных пеллет. Ожидаемая стоимость закупок превышала 91 млн. грн.

За эти нарушения компании оштрафовали в общей сложности на 4,22 млн грн.

В другом деле АМКУ установил сговор между ООО "Торговая трубная компания" и ООО "Нефтесервис". Речь идет о тендере на закупку труб, который в 2025 году проводило АО "Укргаздобыча". Ожидаемая стоимость закупки составила около 26 млн грн.

За сговор две компании получили штрафы на общую сумму 14,45 млн. грн.

По данным АМКУ, в обоих случаях участники действовали скоординированно во время подготовки и проведения торгов, что должно было устранить конкуренцию между ними и повлиять на результаты закупок.

Все семь компаний внесли в сводные сведения об искажении результатов торгов. В течение трех лет заказчики должны отказывать им в участии в процедурах закупок при предусмотренных законом основаниях.

Ранее АМКУ оштрафовал три компании на 29,9 млн грн за сговор на закупках индивидуального обмундирования. Речь идет о торгах Министерства обороны и госпредприятия "Агентство закупок в сфере обороны" с общей ожидаемой стоимостью около 388 млн грн.