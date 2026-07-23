Заговор на тендерах для Минобороны: АМКУ наложил почти 30 млн грн штрафов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал три компании на 29,9 млн. грн. за сговор на закупках индивидуального обмундирования. Речь идет о торгах Министерства обороны и госпредприятия "Агентство закупок в сфере обороны" с общей ожидаемой стоимостью около 388 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета Украины.

Решение комитет принял 23 июля. АМКУ признал действия трех субъектов ведения хозяйства нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

По данным комитета, компании участвовали в закупках индивидуального обмундирования, проводимых Министерством обороны Украины и государственным предприятием Минобороны "Агентство закупок в сфере обороны".

В ходе расследования АМКУ установил обстоятельства, которые, по оценке комитета, свидетельствуют о совместном и скоординированном ведении хозяйственной деятельности, единстве экономических интересов и совместной подготовке тендерных предложений.

Комитет квалифицировал эти действия как антиконкурентные согласованные действия, повлекшие искажение результатов торгов.

Общая сумма штрафов составила 29860412 грн.

В АМКУ напомнили, что по закону о публичных закупках компании, которые за последние три года привлекались к ответственности за искажение результатов тендеров, могут быть не допущены к участию в закупках.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал двух участников торгов более чем на 36,4 млн грн за сговор при закупке штормовой одежды для Вооруженных сил Украины.