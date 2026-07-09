Штраф в 36 млн грн: АМКУ наказал компании за сговор на закупках для ВСУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал двух участников торгов более чем на 36,4 млн грн за сговор при закупке штормовой одежды для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследование началось после обращения "Агентства оборонных закупок" Минобороны, которое выступало заказчиком тендера с ожидаемой стоимостью более 80 миллионов гривен.

В ходе рассмотрения дела Комитет выяснил, что участники торгов знали о действиях друг друга на всех этапах подготовки. Они постоянно обменивались информацией и согласовывали свое поведение, что полностью уничтожило конкуренцию между ними.

АМКУ признал такие действия нарушением конкурентного законодательства и наложил штраф на общую сумму 36431833 гривны. Кроме того, из-за доказанной вины в антиконкурентных действиях эти поставщики не смогут участвовать в каких-либо публичных закупках в течение следующих трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет оштрафовал компании на 9 млн. грн. за сговор в закупках для морских портов. Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "КранТехЭлектро", "Порт и Флот" и "ТехМорСнаб", которые согласовали свои действия при участии в закупках для государственных морских портов.

Кроме этого, АМКУ оштрафовал водоснабжающую компанию на 5 миллионов гривен за злоупотребление монопольным положением. Временная административная коллегия ведомства наложила взыскание из-за того, что предприятие начисляло потребителям завышенную плату за абонентское обслуживание.