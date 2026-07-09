Штраф у 36 млн грн: АМКУ покарав компанії за змову на закупівлях для ЗСУ

Антимонопольний комітет України оштрафував двох учасників торгів на понад 36,4 млн грн за змову під час закупівлі штормового одягу для Збройних сил України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Розслідування розпочалося після звернення "Агенції оборонних закупівель" Міноборони, яка виступала замовником тендера з очікуваною вартістю понад 80 мільйонів гривень.

Під час розгляду справи Комітет з'ясував, що учасники торгів знали про дії один одного на всіх етапах підготовки. Вони постійно обмінювалися інформацією та узгоджували свою поведінку, що повністю знищило конкуренцію між ними.

АМКУ визнав такі дії порушенням конкурентного законодавства і наклав штраф на загальну суму 36 431 833 гривні. Крім того, через доведену провину в антиконкурентних діях ці постачальники не зможуть брати участь у будь-яких публічних закупівлях протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет оштрафував компанії на 9 млн грн за змову в закупівлях для морських портів. Йдеться про товариства з обмеженою відповідальністю "КранТехЕлектро", "Порт і Флот" та "ТехМорПостач", які узгодили свої дії під час участі у закупівлях для державних морських портів.

Окрім цього, АМКУ оштрафував водопостачальну компанію на 5 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем. Тимчасова адміністративна колегія відомства наклала стягнення через те, що підприємство нараховувало споживачам завищену плату за абонентське обслуговування.