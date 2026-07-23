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Змова на тендерах для Міноборони: АМКУ наклав майже 30 млн грн штрафів
Антимонопольний комітет України оштрафував три компанії на 29,9 млн грн за змову на закупівлях індивідуального обмундирування. Йдеться про торги Міністерства оборони та держпідприємства "Агенція закупівель у сфері оборони" із загальною очікуваною вартістю майже 388 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету України.
Рішення комітет ухвалив 23 липня. АМКУ визнав дії трьох суб’єктів господарювання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
За даними комітету, компанії брали участь у закупівлях індивідуального обмундирування, які проводили Міністерство оборони України та державне підприємство Міноборони "Агенція закупівель у сфері оборони".
Під час розслідування АМКУ встановив обставини, які, за оцінкою комітету, свідчать про спільне та скоординоване ведення господарської діяльності, єдність економічних інтересів і спільну підготовку тендерних пропозицій.
Комітет кваліфікував ці дії як антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів.
Загальна сума штрафів становила 29 860 412 грн.
В АМКУ нагадали, що за законом про публічні закупівлі компанії, які протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за спотворення результатів тендерів, можуть бути не допущені до участі в закупівлях.
нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував двох учасників торгів на понад 36,4 млн грн за змову під час закупівлі штормового одягу для Збройних сил України.