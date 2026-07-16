АМКУ викрив змову на закупівлях для "Укргазвидобування" та наклав мільйонний штраф

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про накладення великого грошового штрафу на дві компанії — ТОВ "Нова Інтерпрайз" та ТОВ "Торгова Трубна Компанія". Відомство визнало їх винними у змові під час участі у закупівлях баритового концентрату для потреб АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення відомства.

Йдеться про участь компаній у двох торгах із закупівлі основних неорганічних хімічних речовин, які проводилися у 2025 році. Загальна очікувана вартість цих тендерів становила 336 491 711 грн з ПДВ.

Докази координації та сума штрафу

У ході детального розслідування Комітет встановив обставини, які у своїй сукупності підтверджують факт вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Зібрані докази свідчать, що компанії свідомо координували свою поведінку на торгах, щоб повністю усунути конкуренцію між собою та поділити замовлення.

За результатами аналізу матеріалів справи АМКУ кваліфікував дії ТОВ "Нова Інтерпрайз" та ТОВ "Торгова Трубна Компанія" як порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді спотворення результатів тендерів.

За це правопорушення на товариства накладено штраф на загальну суму 51 899 818 грн.

Згідно з нормами Закону України "Про публічні закупівлі", притягнення компаній до відповідальності за змову на торгах тягне за собою серйозні наслідки. Обом підприємствам тепер загрожує автоматичне внесення до "чорного списку" АМКУ, що позбавляє їх права брати участь у державних закупівлях протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет наклав штраф у 36 млн грн на компанії за змову на закупівлях для ЗСУ. Тоді відомство покарало двох учасників торгів за узгоджену поведінку під час тендеру із постачання штормового одягу для українських військових.

Окрім того, Антимонопольний комітет оштрафував компанії на 9 млн грн за змову в закупівлях для морських портів. Штрафні санкції торкнулися ТОВ "КранТехЕлектро", ТОВ "Порт і Флот" та ТОВ "ТехМорПостач", які скоординували свої дії на закупівлях державних портових підприємств.