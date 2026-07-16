АМКУ разоблачил сговор на закупках для "Укргаздобычи" и наложил миллионный штраф

Антимонопольный комитет Украины принял решение о наложении крупного денежного штрафа на две компании — ООО "Новая Интерпрайз" и ООО "Торговая Трубная Компания". Ведомство признало их виновными в сговоре при участии в закупках баритового концентрата для нужд АО "Укргаздобыча".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение ведомства.

Речь идет об участии компаний в двух торгах по закупке основных неорганических химических веществ, проводившихся в 2025 году. Общая ожидаемая стоимость этих тендеров составила 336491711 грн с НДС.

Доказательства координации и сумма штрафа

В ходе детального расследования Комитет установил обстоятельства, подтверждающие в своей совокупности факт совершения антиконкурентных согласованных действий. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что компании сознательно координировали свое поведение на торгах, чтобы полностью устранить между собой конкуренцию и поделить заказы.

По результатам анализа материалов дела АМКУ квалифицировал действия ООО "Новая Интерпрайз" и ООО "Торговая Трубная Компания" как нарушение Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде искажения результатов тендеров.

За это правонарушение на общества наложен штраф на общую сумму 51 899 818 грн.

Согласно нормам Закона Украины "О публичных закупках", привлечение компаний к ответственности за сговор на торгах влечет серьезные последствия. Обеим предприятиям теперь грозит автоматическое внесение в "черный список" АМКУ, что лишает их права участвовать в государственных закупках в течение следующих трех лет.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет наложил штраф в 36 млн грн на компании за сговор на закупках для ВСУ. Тогда ведомство наказали двух участников торгов за согласованное поведение во время тендера по поставке штормовой одежды для украинских военных.

Кроме того, Антимонопольный комитет оштрафовал компании на 9 млн грн за сговор в закупках для морских портов. Штрафные санкции коснулись ООО "КранТехЭлектро", ООО "Порт и Флот" и ООО "ТехМорСнаб", которые скоординировали свои действия на закупках государственных портовых предприятий.