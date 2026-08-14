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У регіонах Росії знову загострився дефіцит пального через удари по НПЗ

Черга на АЗС у Росії
У регіонах Росії знову загострився дефіцит пального через удари по НПЗ

Низка регіонів Російської Федерації зіткнулася з новою хвилею дефіциту автомобільного пального після відновлення регулярних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Запровадження лімітів та нормування

В Оренбурзькій області після атаки дронів на Орський НПЗ влада запровадила систему нормування пального. Продаж бензину та дизеля обмежили за номерами автомобілів, встановили ліміт на одного водія та заборонили відпуск пального в каністри.

Місцевий губернатор Євген Солнцев попередив, що ремонт підприємства може тривати до шести місяців, а регіону знадобляться поставки з інших областей РФ.

Аналогічні обмеження повертають і в інших регіонах:

  • Липецька область: відновили систему нормування за номерними знаками авто на АЗС мереж "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" та Teboil;
  • Костромська область: компанія "Роснефть" урізала ліміти постачання бензину після удару по Ярославському НПЗ 6 серпня;
  • Воронезька область: влада заявила про погіршення ситуації з пальним та попередила про відсутність перспектив для швидкого покращення.

Масштаби ураження нафтопереробки

За підрахунками аналітиків, у першій половині серпня удари припали на 10 із 34 найбільших російських нафтопереробних заводів.

Нова хвиля атак нівелювала тимчасове полегшення на ринку, досягнуте в липні завдяки урядовій забороні експорту та субсидуванню імпорту. Подальше скорочення переробки нафти може спричинити новий стрибок роздрібних цін напередодні виборів до Держдуми РФ.

Нагадаємо, удари по НПЗ спровокували паливну кризу щонайменше у 16 регіонах РФ. На російських автозаправках масово закривають станції або продають пальне винятково за талонами та суворими лімітами.

Автор:
Максим Кольц

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