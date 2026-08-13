У Росії ростуть ціни через атаки українських дронів: перевізники масово скасовують доставку вантажів

Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах спричинили стрибок цін на пальне на 16–18%, що призвело до зростання транспортних витрат логістичних компаній РФ на 4,5–5,5%. Через це перевізники змушені скорочувати географію своєї присутності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Попри розгалужену залізничну мережу РФ, за даними Росстату, у першій половині 2026 року понад 70% усіх вантажів перевозилося саме автомобілями.

Попри заяви влади про зменшення дефіциту завдяки імпорту та послабленню вимог до якості пального, у Сибіру та регіонах поблизу Китаю обмеження тривають.

Голова комітету з комерційних перевезень Російської асоціації автомобільних дилерів Віталій Кисельов повідомив, що під час піку кризи у липні вантажні тарифи зросли в середньому на 12–15%, а на окремих напрямках — до 50%.

Зростання вартості доставки з Китаю

Криза суттєво вдарила по ключовому для РФ торговельному напрямку — доставці вантажів з Китаю. Через перебої з пальним у Забайкальському краї вантажівки змушені стояти в чергах на заправках по два-три дні.

За словами засновника логістичної компанії Optimalog Георгія Властопуло, вартість перевезення вантажу з Китаю до Москви зросла майже на третину — з 10–11 тисяч до 14 тисяч доларів за рейс.

Через подорожчання автоперевезень клієнти активно шукають альтернативні логістичні шляхи. Попит на прямі залізничні перевезення з Китаю зріс на 18–20%, а на морську доставку — на 10–12%.

Відсутність перспектив для зниження цін

Експерти та учасники ринку переконані, що високі тарифи на перевезення посилюють інфляційний тиск у Росії та залишаться на високому рівні тривалий час.

Зростання вартості дизельного пального збіглося зі скасуванням раніше доступних для перевізників знижок, збільшенням плати за проїзд федеральними трасами та нестачею водіїв.

Представники галузі наголошують, що навіть у разі повної стабілізації ситуації з постачанням пального тарифи знизяться не більше ніж на 7–10%, оскільки транспортні компанії намагатимуться компенсувати збитки, понесені через простої автопарку.

Нагадаємо, дефіцит бюджету Росії сягнув майже 6,5 трлн рублів, удвічі перевищивши річний план. За підсумками перших семи місяців 2026 року бюджетна діра РФ у 1,4 раза перевищила показник за аналогічний період минулого року.