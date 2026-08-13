Росстат заявив про повернення ВВП Росії до зростання після вимоги Путіна зупинити падіння

Після спаду на початку року Росстат відзвітував про повернення російської економіки до зростання у другому кварталі 2026 року. За оцінкою відомства, ВВП РФ зріс на 1,3% у річному вимірі, незважаючи на удари по НПЗ та обвал цивільних галузей промисловості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Перший квартал року економіка РФ завершила скороченням на 0,2%. Після цього Володимир Путін публічно розкритикував економічний блок уряду та вимагав вжити заходів для відновлення зростання.

Показник у 1,3% у другому кварталі здивував навіть російські відомства, адже Мінекономрозвитку та Центробанк РФ очікували зростання лише на 0,9% та 0,8% відповідно. Загалом за перше півріччя економіка Росії зросла на 0,6%, що майже у 7 разів повільніше за темпи військового буму 2023–2024 років.

Головними чинниками короткострокового сплеску стали:

Бюджетний імпульс: видатки бюджету РФ зросли на 16%, при цьому третина коштів спрямовується безпосередньо на армію та виробництво зброї.

Зростання ВПК на тлі падіння цивільного сектору: поки військово-промисловий комплекс продовжує нарощувати випуск, цивільні галузі промисловості залишаються у мінусі — на 3,2% порівняно з минулим роком та на 4,6% відносно 2024 року (за даними ЦМАКП).

Сприятлива зовнішня кон’юнктура: тимчасове підвищення нафтової виручки на тлі загострення довкола Ірану, а також більша кількість робочих днів у кварталі.

Повернення до стагнації та загрози для бізнесу

Економісти застерігають, що сплеск второго кварталу не стане тривалою тенденцією, і в найближчому майбутньому Росія залишиться у стані стагнації. На економіку продовжують тиснути високі процентні ставки, паливна криза та наслідки ударів українських безпілотників по НПЗ і великих складських комплексах Wildberries.

За оцінками експертів, руйнування інфраструктури підштовхне інфляцію на 2–3% вище попередніх очікувань, зупинить зростання реальних доходів населення та призведе до розорення тисяч підприємців.

Додатковим деструктивним чинником залишається політика Кремля щодо підвищення податків, вилучення бізнесів та жорсткого регулювання ринку, а можлива нова хвиля мобілізації, на думку аналітиків, може остаточно підірвати російську економіку.

Нагадаємо, дефіцит бюджету Росії сягнув майже 6,5 трлн рублів, удвічі перевищивши річний план. За підсумками перших семи місяців 2026 року бюджетна діра РФ у 1,4 раза перевищила показник за аналогічний період минулого року.