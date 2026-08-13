Врожай зросте, але експорт впаде: новий прогноз USDA для агросектору України

Міністерство сільського господарства США (USDA) у серпневому звіті покращило оцінку виробництва зернових в Україні у 2026/2027 маркетинговому році, проте погіршило прогноз їхнього експорту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт американського відомства.

Перегляд показників врожаю та експорту України

Порівняно з липневим звітом, експерти USDA змінили оцінки щодо основних сільськогосподарських культур:

Пшениця: прогноз збору зросте на 1,4 млн тонн — до 25,4 млн тонн. Водночас експорт скорочено на 1 млн тонн — до 13,5 млн тонн.

Фуражне зерно: оцінку виробництва підвищено на 2,31 млн тонн — до 38,59 млн тонн, а експорт знижено на 1,21 млн тонн — до 24,27 млн тонн.

Кукурудза: врожай очікується на рівні 31,8 млн тонн (+1,8 млн тонн), тоді як експортні поставки скоротяться на 1,0 млн тонн — до 22,0 млн тонн.

Через скорочення відвантажень накопичуватимуться перехідні залишки всередині країни. Оцінку залишків пшениці збільшено на 2,27 млн тонн (до 4,80 млн тонн), фуражного зерна — на 3,40 млн тонн (до 7,13 млн тонн), а кукурудзи — на 2,80 млн тонн (до 4,86 млн тонн).

Ситуація на світовому ринку та блокування портів

Скорочення експортних можливостей України та Росії аналітики пов'язують із загостренням військових дій та логістичними перебоями в акваторіях Азовського та Чорного морів. З 22 липня через посилення російських ракетних атак по портовій інфраструктурі та цивільних суднах було припинено суднозаходи до українських чорноморських портів.

За оцінками Мінагрополітики, через тривале блокування морських портів загальний аграрний експорт України у 2026/2027 МР може скоротитися майже вдвічі — з потенційних 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

Водночас USDA знизило прогноз експорту пшениці з Росії на 1,5 млн тонн (до 46,0 млн тонн). Частково це скорочення компенсують Канада та Казахстан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прогноз врожаю української пшениці на 2026/27 маркетинговий рік зріс до 24 млн тонн. Регулярні перегляди балансів свідчать про поступове уточнення оцінок площ та врожайності.