Прогноз врожаю української пшениці зріс до 24 млн тонн

Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2026/27 маркетинговий рік. Згідно з новими даними, показники для України було переглянуто у бік зростання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт USDA.

Перегляд прогнозу пов’язаний зі сприятливими умовами для озимої пшениці, внаслідок чого її виробництво в Україні збільшено на 0,5 млн т — до 24,0 млн т. Прогноз експорту також підвищено на 0,5 млн т — до 14,5 млн т. Кінцеві запаси залишилися майже без змін і оцінюються на рівні 2,53 млн т.

Ситуація на світовому ринку пшениці

Загалом у світі USDA очікує меншу пропозицію, але вищі рівні споживання та торгівлі:

Світове виробництво пшениці знижено на 0,1 млн т — до 819,97 млн т;

Прогноз світового експорту збільшено на 1,1 млн т — до 213,05 млн т;

Світові кінцеві запаси скорочено на 2,6 млн т — до 272,8 млн т.

Баланс кукурудзи в Україні та світі

Для української кукурудзи прогнози виробництва (30,0 млн т) та експорту (23,0 млн т) залишилися без змін. Водночас її кінцеві запаси в Україні знижено на 0,5 млн т — до 2,1 млн т.

На світовому ринку кукурудзи зафіксовані такі зміни:

Прогноз світового виробництва знижено на 3,3 млн т — до 1 297,1 млн т (зокрема через спеку в ЄС, що погіршила врожайність у Франції, та посуху в Кенії);

Світовий експорт кукурудзи підвищено на 2,3 млн т — до 209,9 млн т;

Світові кінцеві запаси скорочено на 6,0 млн т — до 275,3 млн т (найбільше падіння очікується в Китаї, Україні та ЄС).

Як зазначає аналітик УКАБ Максим Гопка, липневий звіт є позитивним для України. Попри стабільні показники виробництва української кукурудзи, загальне скорочення її світових запасів робить глобальний баланс напруженим, що підтримуватиме попит на українську продукцію.

Нагадаємо, пшениця подорожчала після атак України по російських НПЗ і танкерах. Ціни на пшеницю у п’ятницю зросли на тлі побоювань трейдерів щодо можливих перебоїв із постачанням після атак України по російських нафтопереробних заводах і кількох танкерах біля узбережжя РФ.