Пшениця подорожчала після атак України по російських НПЗ і танкерах

Ціни на пшеницю у п’ятницю зросли на тлі побоювань трейдерів щодо можливих перебоїв із постачанням після атак України по російських нафтопереробних заводах і кількох танкерах біля узбережжя РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Удари по російських НПЗ і танкерах можуть призвести до закриття Азово-Донського каналу та Керченської протоки, що з’єднує Чорне й Азовське моря. Судноплавство через канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем, було тимчасово зупинено.

Поки невідомо, чи постраждали зернові потоки з Росії. Водночас ціни на пшеницю зросли на 4,8% — це найбільше підвищення із середини травня.

Паризькі ф’ючерси на борошномельну пшеницю, які є орієнтиром для європейських цін, піднімалися на 5,7%. Це найбільше зростання із середини квітня.

Подорожчання пшениці відбулося перед публікацією щомісячного прогнозу попиту та пропозиції Міністерства сільського господарства США. USDA знизило оцінку світових запасів пшениці до 272,8 млн тонн, що відповідає очікуванням аналітиків, опитаних Bloomberg.

Виробництво пшениці у США, за прогнозом USDA, становитиме 1,536 млрд бушелів. Це буде найнижчий показник із 1970 року.

Попри побоювання щодо перебоїв із судноплавством, USDA підвищило оцінки виробництва пшениці для Росії та України "за умови збереження сприятливих умов для їхніх посівів озимої пшениці".

Також міністерство прогнозує менші, ніж очікувалося, поставки кукурудзи в США на тлі зростання експорту американської кукурудзи та її внутрішнього використання як кормової продукції. Після публікації даних USDA ціна на кукурудзу зросла на 2,2%.

"Звіт був досить сприятливим для кукурудзи, але менш сприятливим для пшениці, ніж очікувалося", — сказав керівник відділу зернових ф’ючерсів у Marex Чарлі Сернатінгер.

Російські чиновники у п’ятницю не робили публічних заяв щодо стану судноплавства в Азовському морі. Водночас губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що аварійні бригади продовжують гасити пожежі на нафтових об’єктах у портових містах Таганрог та Азов після масованої нічної повітряної атаки.

Головний економіст StoneX з питань сировинних товарів Арлан Судерман раніше заявляв, що існує також ризик посилення російських атак на партії зерна, які вирушають з України.

Окремо USDA повідомило про продаж 264 тис. тонн сої для постачання до Китаю у 2026-2027 маркетинговому році. Ці закупівлі доповнюють нещодавню хвилю закупівель з боку Китаю, який, за словами Білого дому, погодився купувати сільськогосподарську продукцію США щонайменше на 17 млрд доларів, а також щонайменше 25 млн тонн сої щороку до 2028 року. Пекін публічно не підтвердив ці цифри.

Зауважимо, виробництво бензину в Росії скоротилося до рівня, еквівалентного близько 65% середнього сезонного споживання. Це сталося після атак українських безпілотників, які призвели до зупинки великих російських нафтопереробних заводів.