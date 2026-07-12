Росії бракує третини бензину після ударів по НПЗ

Виробництво бензину в Росії скоротилося до рівня, еквівалентного близько 65% середнього сезонного споживання. Це сталося після атак українських безпілотників, які призвели до зупинки великих російських нафтопереробних заводів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними двох галузевих джерел агентства та розрахунками Reuters, Росії нині бракує 40-45 тис. тонн бензину на добу, або близько 35% від необхідного обсягу для цієї пори року. У червні щоденний дефіцит оцінювався у 25%.

Під час пікового літнього споживання добовий попит на бензин у Росії становить 115-120 тис. тонн.

Проблеми з виробництвом виникли після зупинки низки великих НПЗ. Зокрема, йдеться про НОРСІ та Омський НПЗ — одні з найбільших виробників бензину в Росії. За словами джерел Reuters, Саратовський НПЗ також був змушений зупинити виробництво.

Щоб компенсувати дефіцит, російський уряд розглядає обмеження експорту пального. Серед можливих заходів:

заборона експорту дизельного пального;

заборона експорту бензину;

заборона експорту авіаційного пального.

Росія також почала нарощувати імпорт пального. У червні поставки бензину та дизельного пального з Білорусі до Росії сягнули місячного рекорду. За словами трейдерів, із Білорусі до Росії постачається до 6 тис. тонн бензину на добу.

Крім того, джерела Reuters повідомляли, що Росія почала морські постачання пального з Індії. Також для покриття дефіциту використовують запаси.

Віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявив, що ситуація з пальним залишається складною, а ситуація на АЗС "викликає занепокоєння у громадськості".

У низці російських регіонів на заправках утворилися черги. У чорноморському курортному місті Анапа до підтримання порядку біля АЗС залучали козаків.

Джерела Reuters вважають, що ситуація на паливному ринку може покращитися у другій половині липня, якщо не буде нових атак на НПЗ. Очікується, що частина заводів відновить роботу, а імпорт пального збільшиться.

Зауважимо, українські атаки могли вивести з ладу від 20% до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.