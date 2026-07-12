России не хватает трети бензина после ударов по НПЗ

Производство бензина в России сократилось до уровня, эквивалентного около 65% среднего сезонного потребления. Это произошло после атак украинских беспилотников, приведших к остановке крупных российских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По данным двух отраслевых источников агентства и расчетам Reuters, России в настоящее время не хватает 40-45 тыс. тонн бензина в сутки или около 35% от необходимого объема для этого времени года. В июне ежедневный дефицит оценивался в 25%.

При пиковом летнем потреблении суточный спрос на бензин в России составляет 115-120 тыс. тонн.

Трудности с созданием появились после остановки ряда больших НПЗ. В частности, речь идет о НОРСИ и Омском НПЗ — одних из крупнейших производителей бензина в России. По словам источников Reuters, Саратовский НПЗ также вынужден был остановить производство.

Чтобы компенсировать дефицит, российское правительство рассматривает ограничение экспорта горючего. Среди возможных мер:

запрещение экспорта дизельного горючего;

запрещение экспорта бензина;

запрещение экспорта авиационного горючего.

Россия тоже начала наращивать импорт горючего. В июне поставки бензина и дизельного горючего из Беларуси в Россию достигли месячного рекорда. По словам трейдеров, из Беларуси в Россию поставляется до 6 тыс. тонн бензина в сутки.

Кроме того, источники Reuters сообщали, что Россия начала морские поставки горючего из Индии. Также для покрытия дефицита используются запасы.

Вицепремьер России Александр Новак заявил, что ситуация с горючим остается сложной, а ситуация на АЗС "вызывает беспокойство у общественности".

В ряде российских регионов на заправках образовались очереди. В черноморском курортном городе Анапа для поддержания порядка возле АЗС привлекали казаков.

Источники Reuters считают, что ситуация на топливном рынке может улучшиться во второй половине июля, если не будет новых атак на НПЗ. Ожидается, что часть заводов возобновит работу, а импорт горючего увеличится.

Отметим, что украинские атаки могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.