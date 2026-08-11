Фонд гарантирования пополнил госбюджет Украины более чем на 46 миллиардов гривен

С начала полномасштабного вторжения Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и банки в его управлении направили в государственный бюджет Украины более 46,7 млрд. грн. Однако сумма возвращенных долговых обязательств могла быть выше еще на 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Общая сумма поступлений в госбюджет от Фонда распределилась по нескольким основным направлениям:

28,8 млрд грн – изъяты активы и средства дочерних структур российских госбанков ("МР Банка" и "Проминвестбанка");

13,3 млрд грн - погашение обязательств по заимствованиям перед государством во время банковского кризиса 2014-2017 годов;

3,3 млрд грн - перечислено государству в качестве кредитора девятой очереди АО "МР Банк";

1,3 млрд грн - возврат налоговых обязательств перед ГНС банками в управлении ФГВФЛ.

По данным Фонда, сумма погашения долгов по заимствованиям 2014-2017 годов могла бы быть больше на 1,7 млрд грн. Перечислению этих средств препятствуют действия бывших собственников ПАО "Укринбанк", законность которых ФГВФЛ обжалует в суде.

После выплаты вкладчикам банка 1,8 млрд грн бывшие владельцы изменили регистрационные данные учреждения, переименовав ПАО "Укринбанк" на ПАО "Укринком" и изменив юридический адрес из Киева на Северодонецк (ранее Северодонецк).

Активы банка были выведены под контроль "Укринкома", который в дальнейшем инициировал процедуру контролируемого банкротства как небанковское учреждение, блокирующее расчеты с кредиторами и возврат долга государству.

Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 5,3 миллиарда гривен по результатам деятельности в 2025 году.