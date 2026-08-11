Нефтяная компания во Львовской области остановила добычу после санкций СНБО

"Бориславская нефтяная компания" заявила об остановке добычи после санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины и предупредила об экологических рисках Львовщины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "НефтеРынок".

Санкции против "Бориславской нефтяной компании"

Отмечается, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел десятилетние санкции против "Бориславской нефтяной компании", добывающей нефть и газ на Стынавском месторождении Львовской области.

Предложения о применении ограничений подала Служба безопасности Украины (СБУ).

Санкции предусматривают блокировку активов компании, полное прекращение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и предотвращение выведения капитала за границу.

Как отмечают в компании, 4 августа ей стало известно о применении 16 видов персональных специальных экономических и других ограничительных мер, предусмотренных решением СНБО от 2 июля 2026 г., введенным в действие указом президента от 3 августа.

Остановка деятельности

"Бориславская нефтяная компания" сообщила, что после вступления санкций в силу была вынуждена остановить добычу углеводородов и перевести в внештатный режим все фонтанные скважины.

Также ряд контрагентов прекратили сотрудничество с предприятием. В частности, компания утверждает, что "Укрнафта" разорвала договоры производственной кооперации и прекратила прием продукции промысла, а Оператор ГТС Украины остановил транспортировку газа.

В компании отмечают, что из-за отсутствия собственных мощностей для хранения продукции и технологической привязки к инфраструктуре партнеров были вынуждены оперативно остановить все скважины.

Также компания сообщила о блокировании банковских счетов и прекращении поставок горючего для технологического транспорта.

Экологические риски

Продолжительная остановка скважин старого фонда без проведения полноценных консервационных работ может создать экологические риски для Львовщины, утверждают в "Бориславской нефтяной компании".

Компания обращает внимание, что часть Стынавского месторождения расположена в пределах зон санитарной охраны Стрыйского водозабора, который снабжает питьевой водой Львов, Стрый, Моршин, Дрогобыч, Трускавец и Стебник.

В связи с этим БНК сообщила органам гражданской защиты и экологическому контролю о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В "Бориславской нефтяной компании" говорят, что не видят законных оснований для применения санкций и намерены добиваться их пересмотра. В компании отмечают, что специальное разрешение на пользование недрами №1211 остается в силе до 2038 года.

По данным предприятия, в первом полугодии 2026 года среднесуточная добыча составила около 43 тонн нефти и 68 тыс. куб. м природного газа. Компания также отмечает, что ежедневно платила в бюджеты более 1,5 млн грн налогов и сборов.

"Бориславская нефтяная компания" работает на Стынавском месторождении с 1998 года. По информации компании, 25,1% ее уставного капитала принадлежит "Укрнафте". Другие участники предприятия не связаны с Россией или Белоруссией, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что компания "Горизонты" Зиновия Козицкого и его партнера - чешско-швейцарского предпринимателя Карела Комарека получила разрешение на добычу нефти и газа на расположенном во Львовской области Южно-Залужанском месторождении.