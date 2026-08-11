Удары РФ по складам: какие изменения готовят для защиты украинского бизнеса

Министерство экономики Украины готовит масштабные изменения к правительственной программе поддержки бизнеса, которое понесло потери или работает под угрозой из-за военных действий. Компенсацию премий увеличат до 5 млн грн, а защиту распространят на агротехнику и арендованные склады.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила народная депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, ведомство инициирует совершенствование положений постановления №1541, регламентирующего государственный механизм страхования и компенсации военных рисков через Экспортно-кредитное агентство.

Соответствующий проект документа уже направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти, после чего его передадут на финальное рассмотрение Кабинета Министров.

Что предлагается:

распространить программу на Киев и Киевскую область как территории повышенного риска,

разрешить страховать арендованное имущество,

включить в программу сельскохозяйственную технику и тяжелый грузовой транспорт,

расширить страхование для топливного сектора: кроме помещений и оборудования автозаправочных станций, добавить резервуары, запасы горючего, топливо в транзите и транспорт для его перевозки,

увеличить до 5 млн грн максимальную сумму, которую государство компенсирует бизнесу на оплату страховой премии.

В то же время предельный лимит самого страхового покрытия планируют оставить на уровне 30 миллионов гривен, хотя представители пострадавшего бизнеса неоднократно отмечали недостаточность этой суммы для покрытия реальных убытков крупных объектов.

Удары по складам

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Повреждения получили складские мощности Novus. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта. Пожары возникли и на двух распределительных центрах Fozzy Group, развивающей сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.

Также тремя баллистическими ракетами уничтожен складской комплекс Rozetka в Броварах Киевской области. Ущерб компании оценивается в миллиарды гривен. Кроме того, в результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. Поэтому в Украине ожидается дефицит товаров компании.

Кабмин уже поручил АРМА и Фонду государственного имущества передать пострадавшему бизнесу новые помещения для складов. Кроме этого, предпринимателям, потерявшим активы, могут быть предоставлены новые кредиты.