Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтепереработки России

Украинские атаки дронов могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По оценке издания, дефицит горючего напрямую затрагивает около 50 млн россиян, или 35% населения страны.

В некоторых регионах время ожидания на заправках достигает нескольких дней, а местные власти вводят ограничения на продажу горючего.

Топливное давление на Россию усилилось в мае, когда Украина активизировала удары дронами по российской нефтяной инфраструктуре. По данным Financial Times, под атаки попали 10 крупнейших НПЗ России, в том числе

Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2,5 тыс. км от линии фронта. На него приходится около 7% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Россия перестала публиковать значительную часть данных о работе отрасли, поэтому точный масштаб повреждений оценить сложно. В то же время большинство аналитиков оценивают долю выведенных из строя мощностей в 20-40%.

По словам руководителя отдела энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Бориса Додонова, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки. Это на 28% меньше среднего показателя последних пяти лет и на 35% ниже номинальной мощности.

Первым регионом, испытавшим дефицит, стал временно оккупированный Крым. Там объявили чрезвычайное положение, фиксируются отключения электроэнергии, а бензин продают по электронным талонам.

Напомним, крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских дронов, которая состоялась 6 июля.