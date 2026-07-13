Пшеница подорожала после атак Украины по российским НПЗ и танкерам

Цены на пшеницу в пятницу выросли на фоне опасений трейдеров по поводу возможных перебоев со снабжением после атак Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и нескольким танкерам у побережья РФ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Удары по российским НПЗ и танкерам могут привести к закрытию Азово-Донского канала и Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря. Судоходство через канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем, было временно остановлено.

Пока неизвестно, пострадали ли зерновые потоки из России. В то же время, цены на пшеницу выросли на 4,8% — это наибольшее повышение с середины мая.

Парижские фьючерсы на мукомольную пшеницу, являющиеся ориентиром для европейских цен, поднимались на 5,7%. Это самый большой рост с середины апреля.

Подорожание пшеницы произошло перед публикацией ежемесячного прогноза спроса и предложения Министерства сельского хозяйства США. USDA снизило оценку мировых запасов пшеницы до 272,8 млн. тонн, что соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Производство пшеницы в США, по прогнозу USDA, составит 1,536 млрд. бушелей. Это будет самый низкий показатель с 1970 года.

Несмотря на опасения перебоев с судоходством, USDA повысило оценки производства пшеницы для России и Украины "при сохранении благоприятных условий для их посевов озимой пшеницы".

Также министерство прогнозирует более низкие, чем ожидалось, поставки кукурузы в США на фоне роста экспорта американской кукурузы и ее внутреннего использования в качестве кормовой продукции. После публикации данных USDA цена на кукурузу выросла на 2,2%.

"Отчет был достаточно благоприятен для кукурузы, но менее благоприятен для пшеницы, чем ожидалось", - сказал руководитель отдела зерновых фьючерсов в Marex Чарли Сернатингер.

Российские чиновники в пятницу не делали публичных заявлений о состоянии судоходства в Азовском море. В то же время губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что аварийные бригады продолжают тушить пожары на нефтяных объектах в портовых городах Таганрог и Азов после массированной ночной воздушной атаки.

Главный экономист StoneX по сырьевым товарам Арлан Судерман ранее заявлял, что существует также риск усиления российских атак на партии зерна, которые отправляются из Украины.

Отдельно USDA сообщил о продаже 264 тыс. тонн сои для поставки в Китай в 2026-2027 маркетинговом году. Эти закупки дополняют недавнюю волну закупок со стороны Китая, который, по словам Белого дома, согласился покупать сельскохозяйственную продукцию США по меньшей мере на 17 млрд. долларов, а также по меньшей мере 25 млн. тонн сои ежегодно до 2028 года. Пекин публично не подтвердил эти цифры.

Заметим, что производство бензина в России сократилось до уровня, эквивалентного около 65% среднего сезонного потребления. Это произошло после атак украинских беспилотников, приведших к остановке крупных российских нефтеперерабатывающих заводов.