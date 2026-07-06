Україна збільшила удари по російських НПЗ у 11 разів

З початку 2026 року українські дрони уразили російські нафтопереробні заводи щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times після проведення власного аналізу та посилаючись на дані польської аналітичної групи Rochan Consulting.

Упродовж останніх місяців Україна значно наростила інтенсивність далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Серед цілей — найбільші нафтопереробні заводи, експортні термінали, резервуарні парки та об'єкти трубопровідної інфраструктури, які мають стратегічне значення для російської економіки.

Україна вдвічі наростила кількість глибоких ударів по території Росії за останній рік і завдає її нафтовій економіці значно більшої шкоди, ніж прийнято вважати.

За підрахунками аналітиків, кількість успішних українських ударів по російських нафтопереробних заводах у травні досягла історичного місячного рекорду - 16. Загалом з початку 2026 року російські нафтопереробні заводи були уражені щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Зазначається, водночас Москва стверджує, що її військові перехоплюють переважну більшість українських ударних дронів. За даними Міноборони РФ, щонайменше 63 933 українських безпілотників було перехоплено над Росією та тимчасово окупованими українськими територіями за перші шість місяців 2026 року.

Половина всіх заявлених перехоплень відбулася за останні два місяці, коли Росія повідомила про збиття 14 195 безпілотників у травні та 17 832 у червні. Для порівняння, щомісячні показники за січень та лютий не перевищували 6 000.

Удари по російським НПЗ

На тлі регулярних атак українських дронів про російських НПЗ Росія заборонила експорт бензину до 31 липня. А до 30 листопада обмежений експорт авіаційного гасу.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу до 2027 року.

