Атака дронів вивела з ладу ключові установки НПЗ "Лукойлу"

НПЗ "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ), найбільший серед заводів "Лукойлу", з 2 липня зупинив переробку нафти після атаки безпілотників. Унаслідок удару було пошкоджено установку АВТ-6, на яку припадало 53% потужності підприємства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

"НОРСІ" посідає четверте місце серед російських НПЗ за потужністю та друге — за виробництвом бензину. Завод здатний щороку переробляти 15 млн тонн нафти та виробляти 5 млн тонн бензину.

Ще одна установка первинної переробки — АВТ-5, яка забезпечувала 25% потужності підприємства, — вийшла з ладу після атаки БпЛА 24 червня. За даними джерел Reuters, з четверга завод припинив продаж оптових партій бензину та дизельного палива на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

Як пише The Moscow Times, "НОРСІ" став п'ятим російським НПЗ, який зупинив виробництво від початку червня. Раніше переробку також припинили:

Московський НПЗ "Газпром нафти" — 16 червня;

НПЗ "Танеко" "Татнафти" у Нижньокамську — 12 червня;

Куйбишевський НПЗ — 10 червня;

Волгоградський НПЗ — 1 червня.

За оцінкою Energy Intelligence, у червні обсяги переробки нафти в Росії скоротилися на 25% у річному вимірі — до 3,91 млн барелів на добу. Це найнижчий показник за понад 20 років. Виробництво бензину зменшилося на 17% — до 850 тис. барелів на добу, що нижче за потреби внутрішнього ринку.

Джерело "Комерсанта" в нафтовій галузі зазначило, що найближчим часом Росія навряд чи зможе наростити завантаження НПЗ, пошкоджених унаслідок атак. За його словами, цього місяця переробка в кращому разі залишиться на рівні червня, якщо не буде нових ударів.

Також нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнефть" у Татарстані (РФ) повністю зупинив переробку нафти з 12 ‌червня після атаки українських дронів.