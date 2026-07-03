Росія платить мільярди НПЗ щоб стримати ціни на бензин

У червні Росія збільшила субсидії нафтопереробним заводам, які постачають паливо на внутрішній ринок, більш ніж у шість разів у річному вимірі. Виплати сягнули 210,6 млрд рублів (близько $2,72 млрд) і стали найбільшими з грудня 2023 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Вloomberg.

Субсидії частково компенсують нафтопереробним компаніям різницю між внутрішніми та експортними цінами на пальне. Зростання виплат пов'язане із високими світовими цінами на паливо, які зберігалися через перебої із судноплавством в Ормузькій протоці.

Підтримка внутрішнього ринку стала одним із пріоритетів російської влади після українських атак на нафтопереробні заводи, що посилили ризики дефіциту пального. Завдяки субсидіям компанії зацікавлені залишати більші обсяги нафтопродуктів на внутрішньому ринку та продавати їх за нижчими цінами.

Уряд продовжив фінансування НПЗ навіть після запровадження заборони на експорт більшої частини бензину до кінця липня.

За даними Мінфіну РФ, після врахування всіх виплат галузі доходи державного бюджету від нафти й газу у червні перевищили 683 млрд рублів, що на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Близько 84% цієї суми забезпечили податкові надходження від нафтового сектору.

Податки за червень розраховувалися виходячи із середньої ціни російської нафти Urals на рівні $86,52 за барель. Це на 66% більше, ніж роком раніше, попри деяке зниження порівняно з травнем, на тлі збереження невизначеності щодо повноцінного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, Росія почала імпортувати бензин з Індії через дефіцит палива. Країна-агресор розпочала морські поставки пального індійського виробництва, намагаючись перекрити критичну нестачу ресурсів, яка виникла після виведення з ладу ключових російських енергетичних об'єктів.