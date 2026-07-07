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Куди йде українське зерно: названо топ-імпортерів кукурудзи, пшениці та ячменю

Пшениця
Туреччина, Єгипет та Китай стали найбільшими покупцями українського зерна / Unsplash

У 2025/26 маркетинговому році головними імпортерами української кукурудзи, пшениці та ячменю стали Туреччина, Єгипет і Китай відповідно.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Українській зерновій асоціації" (УЗА).

Кукурудза

Абсолютним лідером із закупівель української кукурудзи у сезоні 2025/26 стала Туреччина, яка імпортувала значні 6,46 млн тонн. Водночас європейський вектори залишається одним із ключових — одразу три країни Євросоюзу увійшли до першої п'ятірки.

Топ-10 покупців української кукурудзи (2025/26 МР):

  1. Туреччина — 6,46 млн т
  2. Італія — 3,79 млн т
  3. Іспанія — 1,93 млн т
  4. Нідерланди — 1,68 млн т
  5. Ізраїль — 934 тис. т
  6. Туніс — 916 тис. т
  7. Єгипет — 881 тис. т
  8. Республіка Корея — 879 тис. т
  9. Лівія — 815 тис. т
  10. Бельгія — 470 тис. т
Фото 2 — Куди йде українське зерно: названо топ-імпортерів кукурудзи, пшениці та ячменю

Пшениця

У сегменті продовольчої та фуражної пшениці головним торговельним партнером України став Єгипет, який придбав 3,86 млн тонн. Другу сходинку впевнено посів Алжир, що свідчить про високу залежність регіону MENA (Північна Африка та Близький Схід) від українських поставок. На третій позиції — Індонезія, яка залишається ключовим азійським хабом для українського зерна.

Топ-10 покупців української пшениці (2025/26 МР):

  • Єгипет — 3,86 млн т
  • Алжир — 2,78 млн т
  • Індонезія — 2,07 млн т
  • Ємен — 1,05 млн т
  • Іспанія — 678 тис. т
  • В'єтнам — 569 тис. т
  • Туніс — 406 тис. т
  • Ліван — 384 тис. т
  • Саудівська Аравія — 298 тис. т
  • Туреччина — 249 тис. т
Фото 3 — Куди йде українське зерно: названо топ-імпортерів кукурудзи, пшениці та ячменю

Ячмінь

Попри загальну волатильність ринку ячменю, Китай зберіг статус головного імпортера цієї культури з показником 487 тис. тонн. Друге місце посіла Туреччина, яка активно диверсифікує закупівлі зернових з України.

Топ-10 покупців українського ячменю (2025/26 МР):

  1. Китай — 487 тис. т
  2. Туреччина — 297 тис. т
  3. Лівія — 230 тис. т
  4. Саудівська Аравія — 121 тис. т
  5. Ліван — 115 тис. т
  6. Ізраїль — 63 тис. т
  7. Ірак — 61 тис. т
  8. Кіпр — 51 тис. т
  9. Сирія — 28 тис. т
  10. Румунія — 13 тис. т
Фото 4 — Куди йде українське зерно: названо топ-імпортерів кукурудзи, пшениці та ячменю

Експерти зазначають, що географія експорту у 2025/26 МР демонструє гнучкість українських зернотрейдерів, які успішно балансують між європейським ринком та традиційними споживачами в Африці й Азії, попри складну логістику.

Нагадаємо, у маркетинговому році 2025/26, який завершився 30 червня, Україна експортувала 41,1 млн тонн зернових та олійних культур. Цей показник на 5,6 млн тонн (або на 12%) менший, ніж у попередньому сезоні (46,7 млн тонн), і суттєво поступається результату сезону 2023/24 років, коли експорт сягнув 57,5 млн тонн.

Автор:
Тетяна Бесараб