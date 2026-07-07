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Куда идет украинское зерно: названы топ-импортеры кукурузы, пшеницы и ячменя

Пшеница
Турция, Египет и Китай стали крупнейшими покупателями украинского зерна / Unsplash

В 2025/26 маркетинговом году главными импортерами украинской кукурузы, пшеницы и ячменя стали Турция, Египет и Китай соответственно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА).

Кукуруза

Абсолютным лидером по закупкам украинской кукурузы в сезоне 2025/26 стала Турция, импортировавшая значительные 6,46 млн тонн. В то же время европейский вектор остается одним из ключевых — сразу три страны Евросоюза вошли в первую пятерку.

Топ-10 покупателей украинской кукурузы (2025/26 МГ):

  1. Турция - 6,46 млн т
  2. Италия - 3,79 млн т
  3. Испания - 1,93 млн т
  4. Нидерланды - 1,68 млн т
  5. Израиль - 934 тыс. т
  6. Тунис - 916 тыс. т
  7. Египет - 881 тыс. т
  8. Республика Корея - 879 тыс. т
  9. Ливия - 815 тыс. т
  10. Бельгия - 470 тыс. т
Фото 2 — Куда идет украинское зерно: названы топ-импортеры кукурузы, пшеницы и ячменя

Пшеница

В сегменте продовольственной и фуражной пшеницы главным торговым партнером Украины стал Египет, купивший 3,86 млн тонн. Вторую ступеньку уверенно занял Алжир, что свидетельствует о высокой зависимости региона MENA (Северная Африка и Ближний Восток) от украинских поставок. На третьей позиции – Индонезия, которая остается ключевым азиатским хабом для украинского зерна.

Топ-10 покупателей украинской пшеницы (2025/26 МГ):

  • Египет - 3,86 млн т
  • Алжир - 2,78 млн т
  • Индонезия - 2,07 млн т
  • Йемен - 1,05 млн т
  • Испания - 678 тыс. т
  • Вьетнам – 569 тыс. т
  • Тунис - 406 тыс. т
  • Ливан - 384 тыс. т
  • Саудовская Аравия - 298 тыс. т
  • Турция - 249 тыс. т
Фото 3 — Куда идет украинское зерно: названы топ-импортеры кукурузы, пшеницы и ячменя

Ячмень

Несмотря на всеобщую волатильность рынка ячменя, Китай сохранил статус главного импортера этой культуры с показателем 487 тыс. тонн. Второе место заняла Турция, активно диверсифицирующая закупки зерновых из Украины.

Топ-10 покупателей украинского ячменя (2025/26 МГ):

  1. Китай - 487 тыс. т
  2. Турция - 297 тыс. т
  3. Ливия - 230 тыс. т
  4. Саудовская Аравия - 121 тыс. т
  5. Ливан - 115 тыс. т
  6. Израиль - 63 тыс. т
  7. Ирак - 61 тыс. т
  8. Кипр - 51 тыс. т
  9. Сирия - 28 тыс. т
  10. Румыния – 13 тыс. т
Фото 4 — Куда идет украинское зерно: названы топ-импортеры кукурузы, пшеницы и ячменя

Эксперты отмечают, что география экспорта в 2025/26 МГ демонстрирует гибкость украинских зернотрейдеров, успешно балансирующих между европейским рынком и традиционными потребителями в Африке и Азии, несмотря на сложную логистику.

Напомним, в маркетинговом году 2025/26, завершившемся 30 июня, Украина экспортировала 41,1 млн тонн зерновых и масличных культур. Этот показатель на 5,6 млн. тонн (или на 12%) меньше, чем в предыдущем сезоне (46,7 млн. тонн), и существенно уступает результату сезона 2023/24 годов, когда экспорт достиг 57,5 млн. тонн.

Автор:
Татьяна Бессараб