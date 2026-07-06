"Укрзализныця" нарастила передачу зерновых в Польшу, Венгрию и Словакию

В июне объем передачи зерновых по железной дороге через пограничные переходы с Венгрией, Словакией и Польшей вырос по сравнению с маем. Наибольшее увеличение зафиксировали на польском направлении – на 8,9 вагона в сутки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию RAIL.insider.

По данным, озвученным во время онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 2 июля, через украинско-венгерские переходы в июне передавали в среднем 53,6 вагона с зерном в сутки. Это на три вагона больше, чем в мае.

В словацком направлении среднесуточный объем передачи вырос на 4,8 вагона — до 25,4 вагона в сутки.

Наиболее динамично росло польское направление. Через украинско-польские пограничные переходы в среднем передавали 22,3 вагона с зерном в сутки, что на 8,9 вагона больше против мая.

В то же время, на переходах с Румынией объем передачи зерновых уменьшился на 0,3 вагона в сутки — до 0,7 вагона.

Добавим, в Украине продолжает снижаться показатель суточной выгрузки вагонов с зерновыми грузами в портах Большой Одессы.