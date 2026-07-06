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Украина сократила экспорт зерна и масличных на 12%: почему упали объемы поставок

пшеница
Экспорт украинского зерна упал / Depositphotos

В маркетинговом году 2025/26, завершившемся 30 июня, Украина экспортировала 41,1 млн тонн зерновых и масличных культур.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА).

Этот показатель на 5,6 млн. тонн (или на 12%) меньше, чем в предыдущем сезоне (46,7 млн. тонн), и существенно уступает результату сезона 2023/24 годов, когда экспорт достиг 57,5 млн. тонн.

Почему упали объемы поставок

В ассоциации падение экспортных показателей объясняют меньшим урожаем, квотами ЕС на украинскую пшеницу и логистическими проблемами из-за российских обстрелов портов.

Дополнительно на показатели повлияла неблагоприятная ценовая ситуация на мировых рынках, в частности горючее.

Несмотря на заметное сокращение физических объемов, в денежном исчислении украинский экспорт просел незначительно. По данным таможенной статистики, экспорт непосредственно зерновых и масличных в сезоне 2025/26 принес Украине 10 млрд долларов против 11,2 млрд долларов годом ранее.

Если учесть продукцию переработки — подсолнечную и другие растительные масла, жмыхи и шроты — общая валютная выручка составила 18 млрд долларов, что почти равно показателю предыдущего сезона (18,1 млрд долларов).

Что и на какие суммы покупали

Главной экспортной культурой традиционно осталась кукуруза — ее отгрузили в объеме 21 млн. тонн на сумму почти 4,6 млрд. долларов. Экспорт пшеницы составил почти 14 млн тонн (3 млрд долларов), а ячменя - 1,52 млн тонн (325 млн долларов).

В сегменте масличных культур Украина поставила на внешние рынки:

  • Сои - 2,7 млн тонн на 1,04 млрд долларов.
  • Рапса — 1,82 млн тонн почти на 1 млрд долларов.

В УЗА подчеркнули, что на падение экспорта масличных, кроме более слабого урожая, повлияло также введение внутренней экспортной пошлины на семена рапса и сои.

Экспорт семян подсолнечника ожидаемо остался минимальным – всего 35 тыс. тонн при общем урожае около 11 млн тонн. По оценкам ассоциации, почти весь объем (10,5 млн. тонн с учетом переходных остатков) был переработан внутри страны.

Фото 2 — Украина сократила экспорт зерна и масличных на 12%: почему упали объемы поставок

Напомним, в марте 2026 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8%. Всего за месяц было отгружено 5,5 млн. тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб