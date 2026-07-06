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Україна скоротила експорт зерна та олійних на 12%: чому впали обсяги поставок

пшениця
Експорт українського зерна впав / Depositphotos

У маркетинговому році 2025/26, який завершився 30 червня, Україна експортувала 41,1 млн тонн зернових та олійних культур. 

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Українській зерновій асоціації" (УЗА).

Цей показник на 5,6 млн тонн (або на 12%) менший, ніж у попередньому сезоні (46,7 млн тонн), і суттєво поступається результату сезону 2023/24 років, коли експорт сягнув 57,5 млн тонн.

Чому впали обсяги поставок

В асоціації падіння експортних показників пояснюють меншим врожаєм, квотами ЄС на українську пшеницю та логістичними проблемами через російські обстріли портів.

Додатково на показники вплинула несприятлива цінова ситуація на світових ринках, зокрема на пальне.

Попри помітне скорочення фізичних обсягів, у грошовому вимірі український експорт просів незначно. За даними митної статистики, експорт безпосередньо зернових та олійних у сезоні 2025/26 приніс Україні 10 млрд доларів проти 11,2 млрд доларів роком раніше.

Якщо ж врахувати продукцію переробки — соняшникову та інші рослинні олії, макуху та шроти — загальна валютна виручка склала 18 млрд доларів, що майже дорівнює показнику попереднього сезону (18,1 млрд доларів).

Що і на які суми купували 

Головною експортною культурою традиційно залишилася кукурудза — її відвантажили в обсязі 21 млн тонн на суму майже 4,6 млрд доларів. Експорт пшениці склав майже 14 млн тонн (3 млрд доларів), а ячменю — 1,52 млн тонн (325 млн долара).

У сегменті олійних культур Україна поставила на зовнішні ринки:

  • Сої — 2,7 млн тонн на 1,04 млрд доларів.
  • Ріпаку — 1,82 млн тонн на майже 1 млрд доларів.

В УЗА підкреслили, що на падіння експорту олійних, окрім слабшого врожаю, вплинуло також запровадження внутрішнього експортного мита на насіння ріпаку та сої.

Експорт насіння соняшнику очікувано залишився мінімальним — всього 35 тис. тонн при загальному врожаї близько 11 млн тонн. За оцінками асоціації, майже весь обсяг (10,5 млн тонн з урахуванням перехідних залишків) було перероблено всередині країни.

Фото 2 — Україна скоротила експорт зерна та олійних на 12%: чому впали обсяги поставок

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна збільшила експорт агропродукції на 10,8%. Загалом за місяць було відвантажено 5,5 млн тонн товарів, причому зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях сільськогосподарської продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб