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Україна скоротила експорт агропродукції у червні: які культури обвалилися найбільше

пшениця, поле
За місяць поставки АПК за кордон упали на 7,5% / Freepik

За підсумками червня 2026 року Україна експортувала 4 791,8 тис. тонн продукції агропромислового комплексу. Це на 7,5% менше порівняно з показником попереднього місяця. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Українського клубу аграрного бізнесу. 

Аналітики зазначають, що таке просідання відвантажень наприкінці маркетингового періоду є типовим сезонним явищем.

Водночас в країні все ще залишаються значні обсяги продукції, призначеної для продажу на зовнішні ринки, насамперед зернових культур.

Динаміка за категоріями

Cкорочення експорту спостерігалося за всіма основними категоріями продукції АПК. Найбільше зниження зафіксовано в сегменті олійних культур і рослинних олій, експорт зернових залишився майже незмінним порівняно з травнем:

  • зернові культури — 3 562,7 тис. т. Обсяги експорту залишилися майже на рівні попереднього місяця, скорочення становило 0,1%. У структурі зернових переважала кукурудза — 55,3%, пшениця становила 43,9%, ячмінь — 0,7%;
  • олійні культури — 157,2 тис. т. Порівняно з травнем експорт скоротився на 51,4%. Основну частку становила соя — 70,8%, ріпак — 24,4%, соняшник — 3,1%;
  • рослинні олії — 308,2 тис. т. Падіння до показника попереднього місяця склало 33,5%. У структурі переважала соняшникова олія — 78,7%, соєва олія становила 15,8%, ріпакова — 5,4%;
  • макухи після вилучення рослинних олій — 359,0 тис. т. Обсяги експорту скоротилися на 13,9%. Основну частку становила соєва макуха — 71,7%, соняшникова — 28,3%;
  • інші види агропромислової продукції — 404,7 тис. т. Падіння до попереднього місяця склало 2,0%.
Фото 2 — Україна скоротила експорт агропродукції у червні: які культури обвалилися найбільше

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна збільшила експорт агропродукції на 10,8%. Загалом за місяць було відвантажено 5,5 млн тонн товарів, причому зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях сільськогосподарської продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб